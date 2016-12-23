Белый дом отказался создать группу борьбы с российской пропагандой 23.12.2016, 11:25

Инициатором создания комиссии для противодействия попыткам России «оказывать скрытое влияние» был сенатор-республиканец.

Белый дом выступил против предложения республиканцев создать в рамках системы исполнительных органов рабочую группу борьбы с российской пропагандой: решение Белого дома было обнаружено в документе, который попал в распоряжение редакции Politico (перевод – «Радыё Свабода»).

Как сообщается, сенатор-республиканец Том Коттона попытался заставить Белый дом создать комиссию из представителей различных правительственных ведомств для противодействия попыткам России «оказывать скрытое влияние», в том числе путем обличения ее «обманов, агентов влияния, коррупции, нарушений прав человека, терроризма и убийств».

Однако администрация отвергла этот призыв, заявив в неопубликованным письме к Конгрессу, что такая комиссия будет дублировать уже имеющиеся усилия в борьбе с российской пропагандой.

Коттона с этой позицией не согласен.

Его предложение получило поддержку обеих партий в рамках законопроекта о разведке, который был одобрен Палатой представителей, но так и не был вынесен на голосование в Сенате.

«Это разочаровывает, но не удивляет, что Белый дом выступил против этого положения и других положений законопроекта, направленных на противодействие российскому влиянию, - сказал Коттона в интервью. - Они утверждают, что уже существуют такие механизмы для выявления тайной и шпионской деятельности России и противодействия ей, однако, на мой взгляд, эти механизмы, очевидно, не решают поставленным задачам - с учетом действий, которые мы наблюдаем в США, в том числе взлома компьютерных систем Национального комитета Демократической партии».

По данным газеты, высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация выступила против этой инициативы «не потому, что не придает особого внимания этой угрозе, но потому, что она предусматривала создание ненужной структуры, которая дублировала бы уже имеющиеся».