МИД Польши: Мы продолжим поддержку независимых СМИ в Беларуси 1 23.12.2016, 11:40

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Свобода слова и политический плюрализм являются наилучшим способом развития белорусского общества.

Польша продолжит «поддержку независимых СМИ и демократических усилий в Беларуси», заявила пресс-секретарь польского МИД Иоанна Вайда.

«Мы верим, что свобода слова, свобода высказываний, толерантность и политический плюрализм являются наилучшим способом развития белорусского общества», — приводит слова Вайды Rzeczpospolita (перевод – naviny.by).

Комментируя ситуацию вокруг телеканала «Белсат», она отметила, что речь идет не о ликвидации, а о модернизации и реформировании канала. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, в будущем «Белсат» мог бы стать частью телеканала «TVP Заграница».

Вайда отметила, что с 2007 по 2015 годы на деятельность «Белсата» было потрачено 220 млн злотых (52,1 млн долларов), большая часть которых была выделена из польского бюджета. «Сейчас планируется ограничение, а не ликвидация дофинансирования для «Белсата», так как есть необходимость реализации других приоритетных программ», — сказала Вайда. При этом она подчеркнула, что окончательное решение о будущем «Белсата» еще не принято.

О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование «Белсата», и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce директор «Белсата» Агнешка Ромашевская. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси. МИД Польши заявил, что решение о финансировании «Белсата» пока не принято.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский также в интервью wPolityce заявил, что правительство планирует объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Министр заверил, что белорусская редакция «Белсата» не будет закрыта, а ее директору Агнешке Ромашевской «предложена работа в TVP Polonia на высоком посту». «Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia», — сказал Ващиковский.

Спутниковый телеканал «Белсат» вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция «Белсата» размещается в Варшаве.