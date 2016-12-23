Вырождение государства 1 Григорий Явлинский

23.12.2016, 11:50

Григорий Явлинский

Фото: RFE/RL

На сегодняшней пресс-конференции Путину следует задать один вопрос: что происходит с Россией?

У президента Путина сегодня итоговая пресс-конференция, президент отвечает на вопросы журналистов. Вопросов множество, но главный, на мой взгляд, один: что происходит с нашим государством? История с «Роснефтью», возможно, поможет ответить на этот вопрос.

Сначала нам сообщили, что деньги на покупку «Роснефти» катарцам и условным швейцарцам предоставили российские банки, в частности «Газпромбанк». Дальше еще интереснее. Бывший зампред Центробанка предположил, что сделку профинансировал Банк России: с момента объявления о приватизации «Роснефти» долги банков регулятору выросли на 240 млрд рублей! Таким образом, сделка по продаже 19,5% акций крупнейшей госкомпании оказалась не просто странной, она стала знаковой.

Системы, подобные нынешней российской, всегда эволюционируют, причем в определенном направлении, проходя через несколько стадий. Вот сейчас, похоже, мы вступаем в стадию, когда надстройка системы начинает обслуживать уже даже не групповые и корпоративные интересы, эти стадии пройдены, а в прямом смысле — частные.

Групповые — это, например, интересы военно-промышленного комплекса. Или аграриев. Или, допустим, крупного сырьевого бизнеса. В принципе, любая живая, работающая система не может не отражать интересы отдельных социальных корпораций. Кстати говоря, неумеренная защита таких интересов может повлечь за собой отрицательные последствия для остального общества. Просто общество всегда разнородно, и если оно обозначает свои интересы в политике, то делает это не напрямую, а через какие-то объединения.

Но вот когда на роль главной силы в стране выдвигаются не какие-либо общественные корпорации, а конкретные физические лица — неважно, сами по себе или в составе небольших групп, — то это уже тревожный сигнал. Конкретные лица, движимые исключительно личными интересами, могут и дров наломать, и обедню испортить. Ущерб для общества при этом может быть колоссальным. Это и коррупция, когда ради того, чтобы украсть копейку, затеваются многомиллиардные бессмысленные проекты. Это и странные сделки, в которых даже внешне все неочевидно, а по мере погружения в детали число недоуменных вопросов, остающихся без ответов, только растет. Это и безумные внешнеполитические авантюры, предпринимаемые ради личных амбиций или продвижения по службе.

В этом смысле обстоятельства приватизации пакета «Роснефти» — дурной знак.

Конечно, такого рода непрозрачные сделки случались и раньше. Но, во-первых, сейчас речь идет о самом что ни на есть стратегическом активе государства. От того, как он будет функционировать, зависит очень многое — и в бюджете, и в жизни страны. Конечно, можно было бы отмахнуться, посмотреть сквозь пальцы на многое, но только не на это.

Во-вторых, несмотря на то что в политике неизбежна некоторая степень беспринципности, ни в коем случае нельзя эту беспринципность возводить в принцип политики. Сегодня наша страна ведет гибридную войну с большей частью мира, и в этой войне ближневосточный эмират Катар находится, безусловно, по другую сторону фронта. Так как же можно в этих условиях допускать Катарский суверенный фонд к владению и управлению таким важным для нас активом? Другое дело, что войну эту власти навязали стране, и из противостояния этого нужно как можно быстрее выходить. Но даже если допустить, что сделка с «Роснефтью» — это путь к выходу (во что с трудом верится), то дверь все же находится в другом месте.

В-третьих, в ряде моментов был нарушен не только смысл приватизационной сделки, но и сама процедура выполнения формального поручения правительства. И это тоже очень плохой знак. Ведь если даже в ТАКОЙ сделке можно пренебречь государственной дисциплиной, которая мешает чьим-то личным планам или обстоятельствам, что же тогда можно сказать о тысячах гораздо менее важных в государственном масштабе сделках подобного рода?

Так что, боюсь, процесс превращения государства из инструмента согласования интересов различных групп общества в ширму для личных корыстных сделок с госсобственностью получил новое подтверждение и новый импульс. Это и есть вырождение государства.

Если так пойдет и дальше, впереди нас ждут схватки именно за частные интересы — реальная и трудно устранимая предпосылка к силовым подковерным мероприятиям на высшем уровне.

Григорий Явлинский