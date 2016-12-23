Форвард «Сибири» Зак Бойчак переходит в минское «Динамо» 23.12.2016, 11:59

Зак Бойчак

Фото: ХК «Сибирь»

Трансфер канадского игрока состоится в ближайшее время.

Форвард "Сибири" Зак Бойчак в ближайшее время перейдет в минское "Динамо". Об этом сообщает championat.com.

В сезоне-2016/17 на счету 27-летнего нападающего 7 (3+4) очков в 17 матчах за "Сибирь" при показателе полезности "-3". Отметим, что канадец провел 125 матчей (30 (12+18) очков, "-3") в Национальной хоккейной лиге в составе "Каролины", "Нэшвилла" и "Питтсбурга".