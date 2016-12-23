закрыть
23 декабря 2016, пятница, 12:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Форвард «Сибири» Зак Бойчак переходит в минское «Динамо»

  • 23.12.2016, 11:59
Зак Бойчак
Фото: ХК «Сибирь»

Трансфер канадского игрока состоится в ближайшее время.

Форвард "Сибири" Зак Бойчак в ближайшее время перейдет в минское "Динамо". Об этом сообщает championat.com.

В сезоне-2016/17 на счету 27-летнего нападающего 7 (3+4) очков в 17 матчах за "Сибирь" при показателе полезности "-3". Отметим, что канадец провел 125 матчей (30 (12+18) очков, "-3") в Национальной хоккейной лиге в составе "Каролины", "Нэшвилла" и "Питтсбурга".


Мнение

Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение