Беларусь не попала в рейтинг Forbes по привлекательности для бизнеса 1 23.12.2016, 12:10

Рейтинг самых лучших для ведения бизнеса стран по версии журнала возглавила Швеция.

Американский Forbes публикует рейтинг самых привлекательных для капиталовложений стран 11 год подряд. На этот раз были изучены 139 стран по 11 показателям.

Анализировались, в том числе, права собственности и система налогообложения, инновации и технологическое развитие, уровень коррупции и свобод, в том числе для личности и для бизнеса, защита инвесторов и деятельность фондового рынка.

Швеция поднялась за год на четыре позиции и сместила с первого места рейтинга прошлогоднего лидера — Данию.

В первом рейтинге лучших для бизнеса стран, который Forbes составил в 2006 году, Швеция занимала 17 место. Но за последние годы, отмечает издание, страна значительно трансформировала свою экономику, ослабив регулирование бизнеса и сократив расходы бюджета на цели всеобщего благосостояния. С целью стимулировать занятость населения были снижены, в том числе пособия по безработице и инвалидности.

ВВП Швеции вырос в прошлом году на 4,2% (до $493 млрд) и по этому показателю страна среди топ-25 рейтинга уступает только Ирландии и Люксембургу.

В первую тройку рейтинга Forbes попали в этом году Новая Зеландия и Гонконг. А в топ-10 оказались Ирландия (4-е место) и Великобритания (5-е), Дания (6-е) и Нидерланды (7-е), Финляндия (8-е), Норвегия (9-е) и Канада (10-е).

В нижней части рейтинга оказались Эфиопия (130 место) и Алжир (131-е), Зимбабве (132-е) и Демократическая республика Конг (133-е), Лаос (134-е) и Венесуэла (135-е), Йемен (136-е) и Гаити (137-е). Замкнули список Гамбия (138 место) и Республика Чад (139 место).

Из посоветских стран лучше всего обстоят дела в Эстонии - 13 строка рейтинга. Литва - на 15-ой позиции, Латвия - 25-ая.

Из наших соседей, помимо вышеупомянутой Литвы, Украина на 74-ом месте.

Россия - 79-ая. Еще один белорусский партнер по ТС Казахстан занимает 58 строку.

А вот Беларуси в списке Forbes из 139 стран мира вообще не оказалось. Кстати, из стран бывшего СССР в рейтинге помимо Беларуси нет только таких стран как Туркменистан и Узбекистан.