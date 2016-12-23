Литва увеличит расходы на оборону в 2017 году 23.12.2016, 12:22

Военные траты увеличатся примерно на 150 миллионов евро.

Парламент Литвы утвердил проект бюджета на 2017 год, предусматривающий наращивание расходов на оборону. Военные траты увеличатся примерно на 150 миллионов евро, пишет dw.com.

Однопалатный парламент Литвы одобрил в четверг, 22 декабря, проект бюджета на 2017 год, предусматривающий рост расходов на оборону. В поддержку документа проголосовали 77 депутатов 141-местного сейма, 27 высказались против.

Военные траты увеличатся в следующем году примерно на 150 миллионов евро и достигнут 724 миллионов евро, что составит 1,8 процента ВВП. Сам же бюджет будет дефицитным: расходы превысят доходы примерно на полмиллиарда евро. В ходе рассмотрения документа депутаты сейма отклонили свыше 50 предложений об увеличении финансирования по ряду статей.

С 2014 года Вильнюс последовательно наращивал расходы на оборону. Так, в 2015 году прирост составил 32 процента. С предпоследнего места в списке НАТО по объему трат на военные нужды страна в прошлом году поднялась на 19 место среди 28 государств Североатлантического альянса. К 2018 году на финансирование армии в Литве — в соответствии с рекомендациями альянса — будет выделяться до двух процентов ВВП.