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СК рассказал, за что главный инженер МЗКТ получал взятки

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  • 23.12.2016, 12:28

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток Андреем Головачем.

Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении ряда должностных лиц ОАО «Минский завод колесных тягачей», обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, сообщает пресс-служба СК.

В ходе следствия установлено, что в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки деньги за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180 тысяч рублей, начальнику конструкторского бюро — 14,6 тысяч рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки денежных средств в размере 1 тысячи долларов.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 537 тысяч рублей.

На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса. Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, главный инженер Минского завода колесных тягачей Андрей Головач был задержан в мае 2015 года. Первоначально ему инкриминировалось злоупотребление служебными полномочиями.

МЗКТ является крупнейшим оборонным предприятием страны. На нем производится ряд образцов техники специального и двойного назначения. В частности, многие российские ракетные комплексы базируются на колесных шасси минского завода.


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