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Ученые готовы заселить Луну роботами

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  • 23.12.2016, 12:35
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Автономная и способная к «размножению» колония роботов сможет заселить любой объект Солнечной системы.

Специалисты Космического центра Кеннеди разработали сценарий колонизации Луны или другого объекта Солнечной системы роботами. Результаты изысканий приводятся в статье на ресурсе arXiv.org (перевод – hi-tech.mail.ru).

Ученые предположили, что колонизировать Луну сможет автономная и самостоятельно расширяющаяся колония роботов. Создавать «потомство» существующие роботы смогут из ресурсов, которые получат на месте, а также с астероидов. В производстве используют 3D-принтеры.

Специалисты построили модель, в соответствии с которой для колонизации Луны роботами достаточно в течение 20 лет доставить на спутник Земли 12 т полезной нагрузки. Это детали для 3D-принтеров, энергетические модули, аккумуляторы, экскаваторы, устройства для создания солнечных батарей, портативные химические и металлургические заводы и пр.

Управлять роботами можно будет удаленно – с командного центра на нашей планете. В этом как раз ничего сложного нет – так, космонавт Сергей Волков недавно управлял с МКС роботом, который находился на Земле, в режиме реального времени.

К концу проекта на Луне будет до 60 роботов общей массой 156 т.

Если же отправить на спутник 41 т груза и пойти по сценарию ускоренного производства, то количество роботов достигнет 100 тыс., их общая масса составит 40 тыс. т. Помимо человекоподобных роботов, колония будет включать устройства, похожие на насекомых, ящериц, мышей и обезьян.

Так как роботам на Луне будут доступны практически неограниченные ресурсы, популяция сможет увеличиваться в геометрической прогрессии. Со временем колония станет автономной.

Более того: через несколько десятилетий объемы промышленного производства на Луне достигнут поистине космических масштабов, причем без дополнительных инвестиций. Они в миллионы раз превысят индустриальный потенциал США.


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