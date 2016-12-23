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В Бресте продают с молотка историческое здание 1917 года

  • 23.12.2016, 12:43
Фото: tut.by

Начальная цена особняка, относящегося к историко-культурным ценностям, - 230 тысяч рублей.

Особняк 1917 года по улице Карла Маркса 47 в Бресте продадут с электронных торгов. Здание было построено в период Российской империи перед Первой мировой войной. Местные историки рассказывают, что как указано в польских документах, этот кирпичный одноэтажный особняк с мансардой принадлежал семейной паре Мейеру и Хане Гимельблюм, пишет tut.by.

Здание относится к историко-культурным ценностям, и инвестора для него пытаются найти уже не в первый раз. Но пока желающих купить двухэтажный особняк в центре Бреста не было.

Площадь здания 341,7 квадратного метра. Продают его вместе с пристройкой и сараем. Особняк не в самом хорошем состоянии, к тому же коммуникации покупателю придется тянуть самому — в доме их нет.

На электронные торги лот выставляют с 20-процентной скидкой — начальная цена 230 868 рублей.

По условиям аукциона использовать его можно для размещения объектов общественного питания и (или) торгово-бытового (или) административно — делового назначения и (или) жилых объектов и (или) гостиниц.

Аукцион пройдет 18 января на площадке БУТБ «Имущество».


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