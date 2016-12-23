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Reuters: В Милане убили предполагаемого берлинского террориста

  • 23.12.2016, 12:47
Фото: Reuters

Итальянские полицейские застрелили подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах (перевод – lenta.ru).

Министр внутренних дел Италии анонсировал конференцию, которая пройдет 10:45 по римскому времени (12:45 Минск).

По данным Corriere della Sera, подозреваемый был убит в ночь с 22 на 23 декабря. Сообщается, что он был убит во время проверки документов полицией. Во время перестрелки предполагаемый террорист кричал «Аллах акбар».

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек.


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