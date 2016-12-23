Ученые рассказали, почему при разговоре лучше наклонять голову 10 23.12.2016, 12:57

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Разговаривать с собеседником лицом к лицу – не самая полезная для здоровья манера беседы.

Исследователи из Университета Кардиффа говорят, что для людей самое естественное — разговаривать лицом к лицу.

Однако, как показали эксперименты, небольшой наклон головы увеличивает громкость речи на четыре децибела. Это существенная разница для некоторых людей, пишет The Daily Mail (перевод – nastroenie.com.ua).

Специалисты провели два эксперимента. В первом участвовали 20 молодых людей с нормальным слухом и 19 человек, использовавших кохлеарные имплантаты. Эксперимент проводился в помещении с четырьмя колонками вокруг участников. Добровольцы слушали разные предложения. Для второго эксперимента ученые смоделировали жизненную ситуацию. Добровольцы сидели за столом в «ресторане» и слушали другие голоса, доносившиеся с разных сторон.

В обеих ситуациях наклон головы помогал лучше слышать участникам и с кохлеарным имплантатом, и без него. Благодаря наклону головы на 60 градусов громкость могла увеличиться на восемь децибел, а при наклоне на 30 градусов — на 4 децибела. Специалисты объясняют: дело в том, что голова мешает звуку достигнуть ушей. Наклон позволяет решить эту проблему