«Гродно мог бы выглядеть как Прага» Михаил Карневич, «Радыё Свабода»

23.12.2016, 13:16

В подвале гродненской многоэтажки создается макет идеального города.

В течение десяти лет Игорь Лапехо со своими единомышленниками делает макет старого Гродно, соответственно которому, как он считает, должны отстроить потерянное городом через годы и века. Сам Игорь Лапехо называет свою работу макетом идеального города и обещает, что через несколько месяцев представить его для осмотра.

В одном из новых районов Гродно, в подвале многоэтажки, где по потолку и стенам проходят канализационные трубы и провода, Игорь Лапехо, известный в городе краевед, в выходные и вечерами вместе со своими единомышленниками возобновляет старый Гродно в масштабе 1:200. Макет не вмещается в довольно просторную комнату, часть стоит на столе. Лапехо, шутя, говорит, что сейчас проведет экскурсию по настоящему старому Гродно и добавляет, что по образцу его идеального города, как ему видится, должны отстроить исторический центр, сейчас наполовину уничтоженый.

— По сути, в Гродно сохранилась только северо-западная часть города, которая находится за пределами исторического центра. То есть, сохранился город конца XIX — начала ХХ века. Красивый модерн, но это не само сердце Гродно. Сердце, к сожалению, уничтожено разрушениями последней войны. А восстанавливался город по-советски — зачищались целые кварталы …

Поэтому макет Лапехо создавался по принципу, чтобы на конкретном месте восстанавливать либо наиболее яркий пример архитектуры, существовавший на этом месте, либо наиболее изученный объект.

Например, на макете рядовая застройка конца XIX — начала XX века, которая была до войны, сохранилась на съемках, ее можно восстановить. Это квартал за синагогой, потерянные кварталы на Подоле, практически полностью уничтожены, а также квартал на улице Замковой, который был уничтожен после Второй мировой войны, когда строили дом быта.

— Но обратите внимание: на макете можно увидеть и более раннюю застройку. Монументальные объекты, как, например, дворец Мосальских на Замковой. Его изображение имеется в документах и его можно восстановить, хотя дворец перестал существовать после пожара 1885 года и от него остались только четыре окошка в здании, где находится почетное консульство Украины. Можно также восстановить баториевку, сенатских зал, дворец Огинских, который также хорошо изучен.

Взгляд останавливается на зданиях сталинской застройки, и Лапехо сразу уточняет, что в идеальном городе хотелось показать весь спектр архитектуры Гродно. И именно поэтому один квартал остается со зданиями, построенными после войны и до 1961 года в стиле сталинского ампира.

— При всем при этом мы очень скрупулезно подходили к гродненским доминантам. Фару Витовта сделали такой, как она выглядела во времена Стефана Батория. Здесь даже видна и часовня-усыпальница, нарочно построенная для короля Батория. А вот еще около новой ратуши осталось место для старой ратуши, которую мы еще не сделали. Ну а это Новый и Старый замки — хорошо известно, как они выглядели. Попросту работа это очень медленная, но уже через несколько месяцев гродненцы смогут увидеть готовый макет.

Костелы очень впечатляют: вот Доминиканский, которого нет с 1878 года и от которого на Советской улице остались только знаки на месте фундамента. Впечатляет кармелитских костел, которого тоже не видело наше поколение… Представляю, что по этому городу даже мне пришлось бы ходить целую неделю, чтобы его внимательно посмотреть.

Макет идеального города планируют выставить для обозрения там, где позволит аренда, поскольку все работы ведутся на собственные средства. Десять лет назад Игорь Лапехо сам начал делать идеальный город, и только года четыре назад вокруг него собрались еще пятеро любопытных, которые сейчас работают вместе.

— Эта идея пришла ко мне в 2005 году, когда начали по живому делать реставрацию Советской площади. И из-под ковша экскаватора сыпались артефакты, уничтожались определенные фундаменты, вываливался культурный слой, а его вывозили куда-то за город. На это было страшно смотреть. Ну а со временем собралась команда.

Лапехо рассказывает, что для создания макета идеального города была проведена большая комплексная работа в архивах с документами, которые касаются архитектуры Гродно. Он говорит, что о любом, даже самом маленьком домике на макете может дать исчерпывающую справку.

Как же Лапехо и его команде работается над макетом идеального города в подвалах, где по канализационным трубам постоянно что-то течет? Он серьезно отвечает, что здесь тепло, сухо и невысокая аренда, а это, мол, главное.

А еще дает справку, что для работы над макетом используется поливинилхлорид — пластмасса вроде той, из которой производят современные окна. Все работы ведутся вручную. Для размещения мак ета понадобится зал не меньше чем шесть на восемь метров.

Игорю Лапехо наиболее нравится город, который сформировался в начале XVII века во времена Стефана Батория. Когда был отстроен замок, возникли новые костелы, ратуша, дворцы …— К сожалению, многое из этого было уничтожено войной 1655 года. Если смотреть на Гродно в том контексте, то он выглядел не хуже Праги, но, к сожалению, был уничтожен.

Современный центр города — площадь Советскую — Лапехо называет гуляй-полем, проходным, некамерным, где находится транспортная развязка, но на своем макете он показал, что все это можно поправить и вернуть старый город его жителям и туристам.

Он смело утверждает, что за новостройки, но это не означает, что надо разрушать старую часовню и на ее месте строить такой же дом, как это делают сейчас в Гродно.

— Я за восстановление того, что уничтожено, потому что иначе нам никогда не жить в старом городе с узкими улочками, камерными кварталами и великолепной архитектурой, о котором мы только знаем.

Эта работа тяжелая, очень тяжелая. И действительно, нужно очень любить этот город, очень и очень.

Михаил Карневич, «Радыё Свабода»