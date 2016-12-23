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Трамп начал строительство стены на границе с Мексикой

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  • 23.12.2016, 13:24

Команда новоизбранного президента США приступила к согласованию линии стены на границе с Мексикой.

Члены переходной команды Дональда Трампа обратились к Таможенно-пограничной службе Техаса с запросом по сооружению стены на границе с Мексикой, возведение которой избранный президент США обещал во время предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на заявление конгрессмена от штата Техас Генри Куэллара сообщила газета The New York Times (перевод — TACC).

По данным издания, представители избранного президента хотят согласовать с погранслужбой штата линию строительства разделительной стены и проходов в ней.

Отмечается, что пока неясно, идет ли речь о «большой, красивой стене», упоминавшейся Трампом в его предвыборных выступлениях, или о каком-то ином, менее капитальном заграждении.

«Они (члены команды Трампа — прим. ред.) попросили нас определить места, чтобы мы могли обсудить районы, которые они предлагают, и соответствующую инфраструктуру (в зависимости от того — прим. ред.), идет ли речь о стене или о заграждении из сетки», — заявил Куэллар.

По словам конгрессмена, в погранслужбе Техаса выразили свое несогласие с предложениями представителей избранного президента. Куэллар не уточнил, какие именно позиции вызвали разногласия. В самой погранслужбе штата отказались от комментариев по этому поводу, воздерживаются от них и в переходной команде Трампа.

Напомним, ранее Дональ Трамп заявил о необходимости увеличения ядерного потенциала США. При этом, по его словам он будет последним человеком, который нажмет на кнопку и будет разыгрывать ядерную карту.


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