Активисты в Гродно потребовали ответа от «депутатов-невидимок» 1 23.12.2016, 13:33

«Депутат» обязан не реже двух раз в год отчитываться о своей деятельности и ходе выполнения предвыборной программы.

Гродненские активисты Объединенной гражданской партии решили узнать у своих местных «депутатов», что было сделано последними за прошедшее время. Согласно Закону «О статусе «депутата» местного «совета депутатов» «депутат» «совета» ответствен перед избирателями и им подотчётен. «Депутат» совета обязан периодически, но не реже двух раз в год отчитываться перед избирателями о своей деятельности и ходе выполнения предвыборной программы. Обращения были направлены половине «депутатов» Гродненского городского «совета депутатов», пишет сайт ucpb.org.

- Я потребовал от «депутата» по моему округу информации о том, когда и где он проводит отчеты перед избирателями, так как, по-моему мнению, соглашаясь на данное назначение «депутатом» человек должен был понимать, что придется совершать действия в соответствии с законом о статусе «депутата», и данная должность не только новая строчка в биографии, но в первую очередь пласт работы, - прокомментировал Григенча Ежи.

- В будущей кампании я буду баллотироваться по своему округу в местные «советы депутатов» и я требую отчет у человека, который теперь сидит в этом кресле, чтобы в будущем показать разницу в деятельности между назначенным и реально избранным депутатом, - прокомментировал активист партии Игорь Банцер.

- Более 2 лет назад прошли «выборы» в местные «советы депутатов». За все это время я не видел работы своего «депутата» на округе, поэтому я и решил обратиться к нему, чтобы ознакомиться с отчетами о проделанной работе за этот период. В день, когда «депутат» должен был проводить прием на округе, по указанному на сайте горисполкома адресу, его не было. Поэтому пришлось месяц ждать следующего приемного дня на округе для того, чтобы отдать обращение к «депутату», - сообщил Виктор Данильчик.