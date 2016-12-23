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На католическое Рождество будет теплая не по сезону погода

  • 23.12.2016, 13:49
Фото: БелТА

В выходные сохранится сырая, пасмурная погода. Температура ожидается на 3−5 °С выше нормы.

Об этом tut.by рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты и влажная воздушная масса атлантического происхождения.

В субботу ночью в отдельных районах, днем по северо-западу страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, по северу порывы до 12 м/с. Температура ночью 0, -6°С, днем -2, +3°С.

В воскресенье, 25 декабря, на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью -3, +3°С, днем -2, +4°С.

В столице будет без существенных осадков. Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура 24 декабря ночью -2, -4°С, днем около 0 °C.

В воскресенье ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с. Температура воздуха в течение суток около 0 °C.

В понедельник в отдельных районах, а во вторник на большей части республики — усиление ветра порывами до 15−20 м/с. На большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в понедельник: ночью -3, +3°С, днем +1 +8°С.

В ближайшие дни будет происходить таяние ледяных образований, рост уровней воды на большинстве рек сохранится. В связи с эти, предупреждают синоптики, выходить на лед крайне опасно.


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