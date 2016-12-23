закрыть
23 декабря 2016, пятница, 14:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Путин: Американская армия – сильнейшая в мире

  • 23.12.2016, 13:55

Президент РФ заявил о том, что не намерен даже оспаривать этот тезис.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на сегодняшней пресс-конференции для иностранных и российских СМИ, сообщает republic.ru.

Журналист The Wall Street Journal попросил Путина объяснить его недавние слова об укреплении ядерных вооружений. А также поинтересовался мнением Путина о словах Трампа про наращивание ядерного оружия в США.

«Меня удивляет, что в Вашингтоне говорят, что американская армия – сильнейшая в мире. С этим никто и не спорит», - заявил президент РФ.

«Вчера я говорил, что Россия сильнее любого агрессора. Подчеркивает слово «агрессора». Штаты тут ни при чем», - добавил Путин.


Мнение

Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение