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Академия наук изучает вопрос о статусе бело-красно-белого флага

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  • 23.12.2016, 14:03
Фото: charter97.org

В октябре Минкульт зарегистрировал 10,5 тысяч подписей под требованием признать национальный флаг историко-культурной ценностью.

Национальная академия наук Беларуси собирается провести "научное исследование с целью выявления оригинальных архивных документов и материалов", которые ответили бы на вопрос о возможности придания бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности. Об этом сказано в ответе Министерства культуры на обращение "Молодого фронта", сообщает БелаПАН.

27 октября активисты "Молодого фронта" передали в Министерство культуры 10 тысяч 540 подписей, собранных под обращением о придании бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности.

В ответе, который получил 23 декабря при посещении Минкультуры один из лидеров "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, говорится, что в представленном предложении "не содержится документального его обоснования", а также "полной, точной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности". Кроме того, отмечает Минкультуры, "отдельные факты не подкреплены документальными источниками, что не позволяет принять их в качестве обоснования необходимости придания статуса нематериальной историко-культурной ценности предложенному элементу".

В связи с этим министерство передало предложение о придании статуса нематериальной ценности бело-красно-белому флагу в Национальную академию наук. В соответствии с законодательством НАН может провести "научную обработку нематериального проявления творчества человека и определить его соответствие одному или нескольким критериям отбора для придания статуса историко-культурной ценности".

При этом сообщается, что Министерство культуры уже получило из НАН информацию, согласно которой для подготовки научного обоснования коллективного предложения граждан "необходимо провести обстоятельное научное исследование с целью выявления оригинальных архивных документов и материалов, что требует продолжительной работы ученых и соответствующих финансовых расходов". Представители Академии наук также отметили, что "исполнение этой работы будет осуществляться с учетом выделения средств на научные исследования в новом финансовом году".

Комментируя полученный ответ, Дашкевич, с одной стороны, выразил удивление по поводу "глупости формулировок", а с другой —увидел положительный момент в обещании НАН провести работу по изучения вопроса. При этом он предлагает всем "хорошо поработать над тем, чтобы расширить круг патриотов нашего настоящего флага".


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