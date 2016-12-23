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В Ливии захватили самолет со 118 пассажирами

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  • 23.12.2016, 14:11

(обновляется) Пассажирский самолет Airbus A320 был захвачен, его направили на Мальту.

Об этом сообщает премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter.

«Мне сообщили о потенциальном угоне самолета внутреннего рейса Ливии, который переадресовали ли Мальту. Проводятся операции по обеспечению безопасности и чрезвычайным ситуациям», — сказано в сообщении.

На борту находится 118 человек, сообщает Reuters.

Позднее стало известно, что самолет приземлился на Мальте, сообщает Times of Malta.

Он совершал внутренний рейс в Ливии из города Сабха в Триполи.

На борту самолета, по данным издания, находится один угонщик, он угрожает взорвать самолет с помощью гранаты. Угонщик называет себя сторонником Каддафи. Он пообещал освободить пассажиров и команду корабля, если будут выполнены его требования. При этом не сообщается, какие требования выдвинул угонщик.

Фото: flightradar24.com
​Пассажирский самолет A320 компании Afriqiyah в аэропорту Мальты
Фото: Reuters/Pixstream

Сообщения в мальтийских СМИ друг другу противоречат. По некоторым данным, самолет угнал одиночка, по другим данным угонщиков могло быть двое.

Times of Malta пишет, что у угонщика может быть ручная граната. Из того же источника: самолет захватил сторонник Каддафи, и он вроде бы готов отпустить всех пассажиров.

Уточнение: угонщик готов отпустить всех пассажиров, если будут выполнены его требования, а требования пока неизвестны.

По сообщениям местных СМТ, аэропорт закрыт. На летном поле сейчас стоят самолеты компаний Ryanair и Lufthansa. "Пассажиры не надеются на быстрое разрешение ситуации, идет схватка за еду и напитки", - пишет meduza.io со ссылкой на Times of Malta.

Самолет окружили бойцы вооруженных сил Мальты, но не предпринимали попыток подойти к нему. Уточняется, что двигатели самолета продолжают работать.

Правительство Ливии ведет переговоры с угонщиками, сообщает РИА Новости.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека просит сохранять спокойствие.

По неподтвержденным данным, заложников начали отпускать, сообщает РИА Новости.

Times of Malta передает, что со злоумышленником ведет переговоры министр транспорта Ливии.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter уточнил, что на борту находятся 82 мужчины, 28 женщин, один ребенок. Всего 111 пассажиров. Плюс семь членов экипажа. Пока подтверждения того, что пассажиры самолета отпущены, из нероссийских источников нет.


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