РФ заподозрила Беларусь в масштабной контрабанде украинской говядины 3 23.12.2016, 14:19

Объем поставок в обход санкций составил 12 тысяч тонн с начала этого года.

Россельхознадзор обнаружил канал реэкспорта украинской говядины через Беларусь в РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в этом реэкспорте подозревается одно из белорусских предприятий.

"Ориентировочные объемы поставок с начала года составили 12 тыс. тонн", - сказал он.

По его словам, на поставки продукции с этого предприятия введен запрет по подозрению в контрабанде. На нем будет проведена инспекция.

Поставки продукции животноводства с Украины запрещены в рамках российского продовольственного эмбарго с 1 января 2016 года.

Напомним, что 6 декабря Сергей Данкверт заявил о том, что белорусские сельхозпредприятия «жульничают и травят россиян».

В ответ белорусский правитель Лукашенко заявил: «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно».