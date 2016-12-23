Стали известны лучшие спортсмены Беларуси
- 23.12.2016, 14:44
Опрос уже в 58-й раз проводился среди белорусских журналистов.
Олимпийский чемпион батутист Владислав Гончаров назван лучшим спортсменом года в Беларуси, борчиха Мария Мамошук — лучшей спортсменкой.
Опрос уже в 58-й раз проводится газетой «Спортивная панорама» среди белорусских журналистов. В этом году свои варианты прислали 103 журналиста, пишет (tut.by
В итогах указаны суммарные результаты у мужчин и женщин, но награды лучшему спортсмену и спортсменке даются отдельно. Всего было упомянуто 83 спортсмена.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Владислав Гончаров — 981 очко.
2. Иван Тихон — 763.
3. Мария Мамошук — 591.
4. Александра Герасименя — 567.
5. Вадим Стрельцов — 417.
6. Дарья Наумова — 364.
7. Джавид Гамзатов — 168.
8. Василий Кириенко — 163.
9. Владимир Самсонов — 159.
10. Игорь Бокий — 145.
В прошлом году лучшими спортсменами стали Марина Арзамасова и Василий Кириенко.
Лучшим тренером была названа Ольга Власова, работающая с командой батутистов, опередившая Виктора Гончаренко и Анатолия Буяльского с Юрием Шевцовым.
Лучшей неигровой командой уверенно стала женская байдарка-четверка. Упоминания журналистов также удостоились сборная по художественной гимнастике, велоклуб «Минск», сборная по водным лыжам, фристайлу и мужская команда по гребле на байдарках и каноэ.
Лучшей неигровой командой названа женская сборная по баскетболу. В топ-3 также попали мужская сборная по гандболу и женская национальная команда по волейболу.