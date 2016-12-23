Путин: У нас «припали» доходы населения 2 23.12.2016, 14:38

Фото: ТАСС

На пресс-конференции правитель РФ так и не смог объяснить, достигла ли «дна» российская экономика.

Первый вопрос на сегодняшней пресс-конференции Владимиру Путину задало радио «Маяк»: «Хотелось бы понять, в каком состоянии наша экономика. Она достигла дна или пробивает очередное дно?», сообщает republic.ru .

Президент РФ вынужден был констатировать сокращение доходов россиян. «У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведет к снижению потребительского спроса, отражается, в конечном итоге, на инвестициях», — подчеркнул президент.

Порадовался президент РФ показателям, достигнутым в оборонном комплексе страны. Он назвал рост производительности труда в ОПК «взрывным» и выразил надежду на то, что это обязательно отразится и на гражданском секторе экономики.

Глава государства назвал «приемлемым» дефицит бюджета, который вырастет по сравнению с показателями минувшего года и составит 3,7% ВВП. «На данный момент за 10 месяцев речь идет о величине 2,4%, но будет 3,7%. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли — более 70 миллиардов долларов», — сказал Путин.