«Транснефть» посоветовала Лукашенко умерить аппетиты 23.12.2016, 14:56

Из России пришли рекомендации, на сколько Беларусь может повышать тарифы за транзит нефти.

«Транснефть» сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода (МН) «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, пишет ТАСС.

«ПАО «Транснефть» считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8%, а ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег», — сказал он.

Ранее Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%. Это уже вторая попытка Минска поднять тарифы.

В 2016 году между Беларусью и Россией разгорелся нефтегазовый конфликт. В связи с задолженностью Беларуси перед Россией за поставки газа в размере 300 млн долларов РФ приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь во втором полугодии на 5,25 млн тонн, что уже обошлось Беларуси в 0,3% ВВП. В ответ на это Беларусь приняла решение о (повышении тарифов на транзит нефти по магистральным трубопроводам на 50% https://charter97.org/ru/news/2016/10/1/225196/). Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли должно было вступить в силу с 11 октября 2016 года.

Однако решение было отменено в обмен на восстановление объемов поставок нефти из РФ. Беларусь также обязалась погасить задолженность по платежам за российский газ, общая сумма которой превышает $ 300 млн.