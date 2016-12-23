закрыть
23 декабря 2016, пятница, 16:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: На МАЗе сделали «оригинальное средство передвижения»

19
  • 23.12.2016, 15:10
Фото: Facebook

Занимались этим «способные руки слесарей-ремонтников».

На Минском автомобильном заводе электрокар переделали в «оригинальное средство передвижения». Как передает «Еврорадио» со ссылкой на пресс-службу предприятия, занимались этим «способные руки слесарей-ремонтников цеха окраски и металлопокрытий».

Они оборудовали конструкцию стеклоподъемниками, защищенными фарами, поворотниками, специальными сиденьями, была сделана герметизация всех стыков.


Мнение

Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение