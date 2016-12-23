Фотофакт: На МАЗе сделали «оригинальное средство передвижения» 19 23.12.2016, 15:10

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Занимались этим «способные руки слесарей-ремонтников».

На Минском автомобильном заводе электрокар переделали в «оригинальное средство передвижения». Как передает «Еврорадио» со ссылкой на пресс-службу предприятия, занимались этим «способные руки слесарей-ремонтников цеха окраски и металлопокрытий».

Они оборудовали конструкцию стеклоподъемниками, защищенными фарами, поворотниками, специальными сиденьями, была сделана герметизация всех стыков.