Офицер США: Вооружение Путина — ржавое корыто 9 23.12.2016, 15:20

Гарри Табах

Трамп обладает огромным арсеналом средств для сдерживания РФ.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс-начальником штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах.

- Кремль, думаете, все же ставил на Трампа?

— Не знаю, ставил ли Кремль на Трампа, но то, что Трамп «клал» на Кремль, это точно.

Хотя да, наверное, отчасти ставил, но не потому что Трамп пророссийский. В России на самом деле трубили то же самое, что в США и Украине: «Трамп — клоун, придурок». Поэтому Путин как КГБшник подумал (вот в этом смысле его мышление мне ближе, чем ваше): «Пусть Трамп станет президентом. Америку он развалит».

— Думаете, развалит?

— Думаю, нет. Считаю, что он сделает ее сильнее.

По поводу Клинтон, Кремль знал, что с ней будет тяжело. Но она политик, с ней можно договориться. А Трампа Москва воспринимала, как Жириновского. Но Жириновский бизнес-империю не построил. Трамп на самом деле великий стратег.

— Эксцентричный стратег…

— О, очень эксцентричный, но идиотом его назвать нельзя.

— А что вы думаете о заявлении ЦРУ о том, что победить Трампу помогли российские хакеры. Это возможно?

— Знаете, я много лет прослужил в спецвойсках, проработал в нескольких посольствах, и за это время ни один человек не подошел ко мне и не сказал: «Я Джон. Я из ЦРУ». Никогда не слышал, чтобы ЦРУ вообще что-то особо говорило. Если у директора ЦРУ что-то и спрашивали, у него почти всегда был один ответ: «Мы не можем этого подтвердить, но и не можем этого опровергнуть». И тут ЦРУ выходит и говорит: «Русские помогли Трампу победить». Ну, странно по меньшей мере.

Ладно, допустим, русские вмешались. Ну «хакнули» они компьютерную систему. Не знаю, правда, зачем. Госпожа Клинтон на личном сервисе пользовалась секретными документами, за что меня бы сразу же посадили в тюрьму. Ну да ладно.

Так что, думаете, США Россию не «хакает»? Или Китай не «хакает» Штаты? Наше и китайское вооружение настолько похожи, как будто один инженер проектировал. Потому что они это украли. И продолжают воровать, как, собственно, и Россия. Не понимаю, почему все удивляются.

— Да и сомневаюсь, что это критически ударило по позициям Клинтон…

— Нет, не критически. Просто вы из Европы смотрите на эту ситуацию немного другими глазами. Большинству американцев было плевать.

Демократы были оторваны от народа. А Трамп говорил простые вещи: налоги понижу, нелегалов не буду пускать, верну бизнес из Китая, Латинской Америки. Кстати, бизнес уже начал возвращаться.

— Кстати, а вот такая политика Трампа по отношению к Китаю может привести к сближению Пекина и Москвы?

— Да, думаю, сближение будет. До самого Урала.

— То есть стратегического союза можно не опасаться?

— Нет. Это два совершенно разных менталитета, две разные политики. Россия для Китая — бензоколонка и территория, которая может когда-нибудь пригодиться. Китайцы же считают, что земля до Урала их. И они, кстати, ее заполоняют постепенно.

Если Китай и будет сближаться с Россией, то это будет ей в ущерб. Потому что китайцы — гениальные торговцы. Ты уже не можешь с ними спорить, а они как будто еще и не начинали.

Китайцы — прагматичный народ. Они знают, что для них значат США и Европа. А Россия — сравнительно небольшой рынок. Отношения с Западом из-за России они портить не станут.

— И все-таки из-за экономической политики Трампа, из-за того, что он вытащил тайваньскую карту, напряжение между Вашингтоном и Пекином будет усиливаться?

— Напряжение между нами было всегда. Ну и гонка вооружений. У России «ржавое корыто», а вот у Китая настоящее вооружение. Хотя они его у нас и воруют, как я уже говорил.

— Поговаривают, что Конгресс пытается создать законодательную базу для сдерживания Трампа, в том числе в случае его сближения с Россией. Сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Бена Кардина называют тремя архитекторами модели «сдерживания». Думаете, у них удастся?

— Ну, сам по себе Конгресс существует для сдерживания президента. Какой еще противовес можно установить, мне не совсем понятно. Да и как очертить рамки: вот граница, до которой можно сближаться с Россией, а дальше — нет. С трудом себе это представляю.

— Как изменится НАТО при Трампе?

— Украину в НАТО не возьмут. Ну, даже не из-за Трампа, а потому что у нас есть жесткие параметры.

Вы знаете, что такое НАТО? Точнее, как натовцы сами себя называют?

— Не знаю.

— Нет действий, одни разговоры (No Аction. Talk Оnly). Сейчас НАТО отстраивает штаб в Брюсселе за огромные деньги. США за это все платит. Трамп и говорит: «Зачем? Они деньги не вносят, на войну с нами не ездят. Они состоят в НАТО, только чтобы мы их защитили, если на них нападут. Давайте лучше урежем американские расходы на НАТО, зато укрепим свою армию».То же самое: знаете, как ооновцы называют ООН (UN)? Бесполезные ничтожества (Useless Nobodies). ООН ничего не предотвратило, ничего не решило. Но 25% бюджета ООН — взносы Штатов.

Трамп урежет расходы на НАТО и правильно сделает. Кто с девушкой танцует, тот и должен за нее платить. От Штатов постоянно чего-то требуют. Так было в Югославии, например. Так и в Украине сейчас. В Киеве спрашивают: почему не даете летальное оружие, почему не воюете за нас?

— США все-таки подписали Будапештский меморандум.

— Да, но это Обама его нарушил. При Трампе этого бы не было. Согласен, это предательство. Обама и Клинтон предали Украину. Как и другие подписанты соглашения. Но я сейчас о другом. Трупы детей в Югославии складывали перед американским посольством. Почему перед американским? Вы передрались, а мы должны все решать?

— Одна из причин того, что страны Европы так воспринимают США в том, что Штаты много лет позиционировали себя «мировым полицейским».

— Да. Потому что США — это все-таки страна законов, а не понятий. Штаты ведут себя ответственно.

— США останутся «мировым полицейским»?

— Думаю, да. Возможно, даже станут им в большей степени. Трамп понимает, что военным способом сейчас мало что можно решить. А вот экономически можно уничтожить. Трампу нравится, когда вокруг него много солдатиков, но двигать ими он не умеет. А вот наказать кого-то, обрушив валюту, — это можно.