Топ-10 рождественских рекламных роликов 2016 года 23.12.2016, 15:31

Миссис Клаус, английский для начинающих, идеальное австралийское Рождество и как повстанцы спасли праздник.

1. Первое место в рейтинге «Еврорадио» занимает прекрасная реклама M & S. Оказывается у Санты есть жена и она очень крутая. Она готовит для Санты ссобойку в дорогу, а сама на вертолете R-DOLF выполняет просьбу маленького мальчика, который накануне Рождества обидел старшую сестру. А когда Санта возвращается домой, его ждет под елочкой подарок от миссис Клаус.

Рождество с любовью от миссис Клаус ― первое место!

2. Ролик от John Lewis рассказывает историю маленькой девочки Бриджит, которая любит прыгать. Родители купили ей батут на Рождество, но вскоре узнают, что девочка не единственная, кто имеет страсть к прыжкам.

3. Реклама польского сайта Allegro рассказывает историю дедушки, который никогда не виделся со своим внуком, но, благодаря интернету, можно выучить иностранный язык и купить вещи для дальней поездки.

Что ищешь на Рождество? Английский для начинающих ― третье место.

4. Реклама Duracell в стиле «Звездные войны. Изгой один». Как повстанцы спасли Рождество. Этот ролик мы не могли пропустить, ну вы понимаете!

5. Реклама словенского SPAR о любви и неожиданных сюрпризах на Рождество. Лучший подарок ― это ты. Пятое место.

6. «Мы любим хорошие Рождественские песни, но мы также любим ощущение сюрприза. Что будет, если совместить эти вещи? Присоединяйтесь к нам вокруг пианино, чтобы узнать», ― предлагает TK Maxx.

7. Где-то на Земле Рождество отмечают летом. Как это, смотрим в рекламе ALDI Австралия ― ничто не сравнится с идеальными австралийскими Рождеством.

8. Пока мы думаем, как спасти елку от котов, компания Temptations предлагает занять их чем-то.

9. Мультипликационный ролик от британского Very рассказывает историю женщины, которая распространяет праздничное настроение. Идя с работы домой, она дарит подарки людям. Ее сопровождает сердце, которое с каждым подарком становится больше.

Отдавая, получаешь больше.

10. Однажды на год отложите свой смартфон в сторону. Призывает реклама Huawei. А мы считаем, что откладывать смартфон сторону можно и чаще. Ну, два раза в год. Всех с наступающими праздниками!