Лукашенко объявил 2017-й «годом науки» 10 23.12.2016, 15:43

ФОТО: КОММЕРСАНТ

Правительству приказано разработать план, как «двигать науку».

Лукашенко подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом науки». Об этом сообщает пресс-служба правителя.

«Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала», — говорится в пояснении к указу.

Правительству поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году «года науки», отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.

«Реализация плана мероприятий будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию», — говорится в сообщении.

Решение правителя, по всей видимости, предвосхитил первый вице-премьер Михаил Русый, предложив на днях инновационный подход в сельском хозяйстве: нарастить производство и экспорт речного рака, мотыля, виноградной улитки и зеленой лягушки.

Можно уверенно сказать, что почин для «года науки» сделан.

Напомним, 2016-й год был объявлен в Беларуси «годом культуры».