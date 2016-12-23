Военных для охраны БелАЭС обучают в Санкт-Петербурге 1 23.12.2016, 15:49

Фото: БелТА

Военная часть по охране Островецкой АЭС разместится на месте постоянной дислокации в начале января.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев, передает БелТА.

«Уже где-то в начале января часть будет размещаться в пункте постоянной дислокации», - сообщил Караев.

Костяк части уже сформирован, уточнил замминистра. Он также сообщил, что завершается приемка объектов военного городка.

Военнослужащие, которым предстоит охранять БелАЭС, проходят специальную подготовку как в Беларуси, так и в России - по договоренности с Национальной гвардией. «Несколько групп по очереди учатся в Санкт-Петербурге. В их числе специалисты технических средств охраны, начальники караулов, часовые КПП», - рассказал Караев.

Ранее сообщалось, что выполнять задачу по физической защите Белорусской АЭС будет войсковая часть 7434. Охранять АЭС будет один батальон - около 300 военнослужащих. Планировалось, что с апреля 2017 года военнослужащие начнут принимать объекты под охрану, а воинская часть окончательно сформируется к сентябрю 2017 года.