Washington Post: Трамп устраивает своим чиновникам кастинги 23.12.2016, 15:58

Новоизбранный президент США известен неординарным образом набора людей в свою команду.

Дональд Трамп считает, что те, кто стремится к наиболее заметным позициям в его администрации, должны быть не просто в состоянии выполнять эту работу, но также иметь соответствующий внешний вид, пишет издание Washington Post (перевод - «Голос Америки»).

Учитывая личную историю Трампа как мастера брендинга и шоумена, руководившего конкурсами красоты, это вероятно, было неизбежным, что он будет смотреть за пределы резюме кандидатов на должности в поисках определенной эстетики.

«Презентация очень важна, потому что вы представляете Америку не только на национальной арене, но и на международной, в зависимости от должности», — сказал пресс-секретарь переходной команды Трампа Джейсон Миллер.

Управлять Пентагоном Трамп назначил крепкого боевого генерала, которого он сравнивает с историческим. Его послом в ООН будет уравновешенная и элегантная американка из Индии с убедительной иммигрантской предысторией. На государственного секретаря Трамп выбрал неофита международной дипломатии, чьи серебристые волосы и умение держать себя в зале заседаний, однако, формируют впечатление авторитетности, объясняет Washington Post.

Не случайно, что непропорционально большая доля наиболее упоминаемых имен для рабочих вакансий в верхнем эшелоне администрации Трампа являются знакомыми, узнаваемыми лицами для зрителей кабельных новостей — кем является и сам избранный президент.

«Ему нравятся люди, которые представляют себя очень хорошо, и он очень удивлен, когда кто-то имеет опыт того, чтобы быть хорошим на телевидении, поскольку он считает это очень важным средством для государственной политики, - говорит Крис Рудди, исполнительный директор Newsmax Media и давний друг Трампа. - Не стоит забывать, что он парень из шоу-бизнеса. Он был на вершине шоу-бизнеса и он думает о шоу-бизнесе. Он видит это как бизнес, относящийся к общественности».

«Это не обязательно может быть кто-то, кто был на обложке журнала GQ или Vanity Fair, - отмечает Рудди. - Речь идет скорее об общем впечатлении, манере поведения и развязности».

Когда Трамп официально объявил о своем выборе вице-президента в июле, он сказал, что экономический опыт Майка Пенса на должности губернатора штата Индиана был «главной причиной, почему я хотел Майка, помимо того, что он очень хорошо выглядит и у него невероятная семья и жена».

Выборы Трампом своего персонала напоминают отбор для телешоу, по словам Боба Киллиана, основателя брендингового агентства, базирующаяся в Чикаго. «Они все прекрасно отобранные люди, которые выглядят так, будто им место на съемочной площадке», — сообщает Washington Post.

Но представитель Трампа Миллер настаивает, что некоторые квалификации не поддаются описанию в резюме: «Люди, которых выбирают для этих ключевых позиций, должны быть в состоянии отстаивать свое собственное мнение, должны быть исполнителями... и передавать четкое ощущение цели и обязательства».

Ближайшие помощники Трампа пришли к пониманию того, что он, скорее всего, будет исключать кандидатов, если они не являются привлекательными или не соответствуют его образу типа человека, который должен занимать определенную должность.

«Это язык, на котором он говорит. Он большой эстет, - сказал один человек, знакомый с внутренними дискуссиями переходной команды, который говорил на условиях анонимности. - Вы можете прийти с кем-то, кто очень квалифицирован для работы, но если он не ведет себя согласно с роли, он никуда не попадет», — информирует издание.