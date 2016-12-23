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Захватчики ливийского лайнера использовали муляжи вместо оружия

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  • 23.12.2016, 21:59
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Захватчики сдались властям, при операции никто не пострадал.

Угонщики ливийского самолета использовал и муляжи вместо настоящего оружия, заявил премьер-министр Мальты. Захватчики сдались властям, при операции никто не пострадал, передает РБК.

Предварительная криминалистическая экспертиза показала, что использованное захватчиками ливийского самолета оружие на самом деле было не настоящим, в руках у угонщиков были муляжи.

Об этом в своем Twitter рассказал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

«Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, использованное при захвате Afriqiyah, является муляжом», — написал он.

Ранее сообщалось, что у захватчиков изъяли гранату и пистолет, а еще один пистолет был найден при обыске самолета.


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