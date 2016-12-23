Белорус создал робота по сбору яблок 14 23.12.2016, 22:05

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Александр Дубовицкий работает сейчас над созданием мини-производства роботов - сборщиков яблок.

Победитель республиканского конкурса инновационных проектов запускает производство роботов по сбору яблок, передает agriculture.by.

Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

В текущем году впервые за годы проведения конкурса среди победителей и призеров была реализована дальнейшая коммерциализация трех проектов, получивших денежный сертификат. Среди них — проект «Универсальный робот: Альтрон», разработанный 18-летним Александром Дубовицким.

В апреле 2016 года автор проекта создал компанию ООО «АРОБОТ» в холдинговой компании ЗАО «БелХард Групп». Уже завершена разработка нескольких прототипов робота, на стадии доработки находится серийная модель.

Александр Дубовицкий работает над созданием мини-производства роботов — сборщиков яблок. В месяц планируется выпускать 10 роботов, предварительная стоимость одного механизма — 560 белорусских рублей. Запуск в реализацию намечен на 1 февраля 2017 года через сеть специализированных магазинов и собственную интернет-площадку.