Чемпионы гражданского общества 2 23.12.2016, 22:12

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Ассамблея неправительственных демократических организаций назвала лауреатов восьмой премии.

Ассамблея неправительственных демократических организаций (НДО) назвала лауреатов восьмой премии «Чемпионы гражданского общества». Церемония награждения состоялась вечером 23 декабря в Минске, передает БелаПАН.

Премией «Чемпионы гражданского общества» награждаются выдающиеся личности, организации, а также отмечаются события, которые были знаковыми для развития третьего сектора Беларуси.

Они определяются путем голосования 43 членов рабочей группы Ассамблеи НДО из числа представителей различных организаций, а также 74 специально приглашенных экспертов из числа лидеров НДО, журналистов, пишущих о третьем секторе, и лауреатов премии.

Званием «Общественный лидер года» награжден Дмитрий Дашкевич, сопредседатель зарегистрированного в Чехии «Молодого фронта». Дашкевич инициировал и провел акции: придание бело-красно-белому флагу статуса исторической ценности; символические окопы на белорусско-российской границе; сопротивление на открытии граффити «Москва — Минск» и памятника Ленину.

В номинации «Кампания года» отмечена кампания «Молодого фронта» по сбору подписей за придания бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности.

Победителем в номинации «Новая инициатива» стала Human constanta — инициатива, которая защищает права беженцев и мигрантов, а также занимается цифровыми свободами.

Наиболее заметным региональным событием прошлого года, по версии Ассамблеи НДО, стала кампания в защиту историко-культурного района Минска Осмоловка.

В номинации «Партнерство года» победителем названа платформа Talaka.by — некоммерческая площадка, где общественно активные люди могут найти команду, помощников и финансы для реализации своих идей. Наибольшей поддержкой на платформе пользуются идеи в сфере развития белорусского языка и культуры.

Почетное звание «Креатив года» — дорисовка колючей проволоки на граффити «Минск — Москва».

Награду «Гарбуз» года», которая вручается за негативные действия в отношении организаций гражданского общества и их представителей, получило ГУВД Мингорисполкома за жесткое задержание участников акции «Критическая масса».

В номинации «Журналист или медиа года» победила журналистка «Радио Свобода» Галина Абакунчик — автор 98 материалов о гражданском обществе, его инициативах и преследованиях.

Лучшим сайтом НДО в номинации «Медиаактивность года», по версии организаторов премии, стал ресурс «Имена», который дает возможность не только узнать истории, судьбы и поступки белорусов, но также создавать и поддерживать важные для общества проекты.