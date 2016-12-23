О чем умолчал Путин на пресс-конференции 26 23.12.2016, 22:23

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Президент РФ лавировал между фактами, отвечая на вопросы журналистов во время большой пресс-конференции.

DW рассказывает, как президент России Владимир Путин лавировал между фактами, отвечая на вопросы журналистов во время большой пресс-конференции.

Значение слова "немножко"

Начал свою пресс-конференцию Владимир Путин с рассуждений об экономике. И, жонглируя цифрами, свидетельствующими о продолжающейся рецессии в России, был вполне корректен. Но позднее, уже в контексте нефтяных цен, добавил, что "ситуация хуже в мировой экономике, а результат у нас лучше получился", подразумевая, что рецессия в 2016 году оказалась не 3,7%, как в 2015 году, а "будет 0,5-0,6%", как предположил российский президент.

После слов Владимира Путина может возникнуть ощущение, что динамика мировой экономики - отрицательная. Это не так: хотя мировая экономика растет не такими быстрыми темпами, как предполагалось, но, согласно прогнозу Всемирного банка, вырастет в 2016 году на 2,4 процента.

Не обошлось и без словесного преуменьшения негативных финансовых тенденций. Так, например, российский президент сказал, что Резервный фонд "немножко сократился". "Немножко" в данном случае обозначало - с 3,64 трлн рублей по состоянию на 1 января 2016 года до 985 млрд рублей на конец года, то есть, грубо говоря, в три с половиной раза.

"Активное участие России" и "добрая воля Асада" в Алеппо

Путин назвал эвакуацию людей из восточного Алеппо "крупнейшей в современном мире международной гуманитарной акцией". Он подчеркнул, что это было сделано при "самом активном участии" России и не могло быть достигнуто "без доброй воли и работы" Башара Асада.

В декабре из восточных районов Алеппо действительно были вывезены десятки тысяч жителей города и повстанцев. Однако президент РФ забыл упомянуть, что предшествовали эвакуации интенсивные бомбардировки Алеппо со стороны правительственных войск Асада и российской авиации.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн 21 октября назвал осаду и бомбардировки Алеппо "преступлениями исторического масштаба". "К подавляющему большинству жертв среди гражданского населения привели неизбирательные воздушные удары правительственных войск и их союзников по восточным районам города. Эти нарушения представляют собой военные преступления", - подчеркнул высокопоставленный чиновник ООН.

В ЕС тоже осудили "неоправданные масштабы и интенсивность" бомбардировок восточного Алеппо сирийской и российской авиацией. "Преднамеренные удары по больницам, медицинским работникам, школам и базовой инфраструктуре, равно как и использование бочковых бомб, кассетных бомб и химического оружия (в Алеппо. - Ред.) могут являться военными преступлениями", - говорится в коммюнике глав МИД стран Евросоюза по итогам встречи 17 октября.

Россия и допинг

"В России никогда не создавалось никакой государственной системы допинга и поддержки допинга", - заявил Путин на пресс-конференции. Независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена, напротив, пришла к выводу, что в России существует централизованная система сокрытия и манипулирования допинг-пробами, в которой были замешаны российское министерство спорта и его подведомственная организация "Центр спортивной подготовки сборных команд России" (ЦСП), а также ФСБ и Московская антидопинговая лаборатория.

Согласно выводам расследования Макларена, в этом процессе участвовали, в частности, замминистра спорта Юрий Нагорных, советник министра спорта по антидопинговому обеспечению Наталья Желанова и сам глава Минспорта - на тот момент Виталий Мутко.

Откуда "уши торчат" важно не всегда?

Отвечая на вопрос о хакерской атаке на Демократическую партию США, Путин заявил: "Кто знает, что это за хакеры? Может, они в другой стране находились, а не в России. Может быть, кто-то просто лежа на диване это сделал". Да и вообще, по словам российского президента, это не главное. "Главное, на мой взгляд, - это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению", - пояснил он.

Примечательно, что полгода назад, реагируя на появление "Панамских досье", в которых фигурировали офшорные счета на 2 миллиарда долларов у друга российского президента виолончелиста Сергея Ролдугина, Путин акцентировал внимание, прежде всего, на тех, кто опубликовал эти данные. "Везде торчат уши заказчиков, они торчат и даже не краснеют, - рассуждал российский лидер. - А то, что за этим стоят, скажем, официальные лица и официальные органы тех же Соединенных Штатов - это сейчас нам Wikileaks показал".

Почему Еврокомиссия снижает субсидии на альтернативную энергетику?

Говоря о переходе на альтернативные источники электроэнергии, Путин сослался на европейский опыт в этой сфере. "Обращаю ваше внимание, что Еврокомиссия приняла решение снизить субсидии по этим направлениям. Почему? Потому что это очень дорого", - отметил он. Только вот на свой же вопрос о причинах снижения субсидий Путин ответил неверно.

Действительно, Еврокомиссия (ЕК) представила 30 ноября крупномасштабный план развития энергетики в ЕС, который, в частности, предусматривает сокращение субсидий на генерацию электроэнергии из возобновляемых источников. Однако зампредседателя Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович дал этому решению совсем иное объяснение: "Возобновляемая энергетика достаточно созрела, чтобы выдерживать конкуренцию". В подтверждение ЕК привела следующие цифры: с 2009 по 2015 годы производство электроэнергии из солнца подешевело на 80 процентов, а из ветра - на 30-40 процентов.

Что же касается в целом представленного пакета мер, то комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете на той же пресс-конференции в Брюсселе дал ему следующую характеристику: "Европа стоит на пороге революции чистых энергоносителей".

Так что было бы ошибкой делать из слов Владимира Путина вывод, что в Евросоюзе охладели к возобновляемой энергетике. Ее доля в общем производстве электроэнергии в ЕС к 2030 году должна возрасти с нынешних 29 до 50 процентов. Только на пути к этой цели ЕК впредь намерена больше опираться на рыночные механизмы, а не на субсидии.

Так сколько налогов платят в России?

Журналист российского Первого канала спросил президента о том, ждать ли россиянам увеличения прямых и косвенных налогов, имея в виду, например, сбор на капитальный ремонт зданий. В ответ Владимир Путин предложил налоги и неналоговые сборы разделить и сказал, что налоги на доходы физических лиц, транспортные средства и имущество "наиболее низкие в мире".

Такое заявление все же следует уточнить. Существующая сейчас 13-процентная ставка НДФЛ, например, может считаться низкой, но сравнение не совсем корректное, ведь во многих странах действует не плоская, как в России, а прогрессивная шкала. Истинная же картина выясняется только тогда, когда в расчет берутся как прямые, так и косвенные налоги. И по уровню реальных отчислений Россия относится к странам со значительной нагрузкой. Так, согласно расчетам компании PricewaterhouseCoopers, в России средняя ставка налогов и сборов составляет 47,4 процента доходов. Это 45-е место в списке из 189 стран мира.