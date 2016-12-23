Восьмиклассник в Могилеве помог задержать грабителя 11 23.12.2016, 22:40

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В Могилеве 13-летний Денис Моцный помог раскрыть разбойное нападение.

Восьмиклассник не растерялся и вовремя вызвал милицию, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Вечером 18 сентября в квартире дома на переулке 3-м Мечникова пьяный могилевчанин напал на женщину. Он бил ее, требовал отдать ему деньги, угрожал убийством.

В это время восьмиклассник Денис шел к другу. Он услышал крики, доносившиеся из квартиры, и вызвал милицию. Наряд приехал быстро и задержал злоумышленника.

В отношении 28-летнего нападавшего возбудили уголовное дело за разбой, совершенный с проникновением в жилище, и будут судить.

Заместитель начальника УСК по Могилевской области Виталий Шлеханов вручил ученику СШ № 15 благодарность и наручные часы.