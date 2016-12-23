Почему Мясникович не победит пьянство 41 Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

23.12.2016, 23:18

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Власти продолжают бороться не с причинами, а со следствием.

Посещая ОАО «Белшина» спикер верхней палаты Михаил Мясникович отметил, что на предприятии ведут непримиримую борьбу с пьянством: здесь регулярно проводятся рейды, и тот, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, немедленно увольняется.

— Нужно, чтобы такая норма применялась везде. Если замечен в этом, то должен понести наказание. Сегодня на рынке труда достаточно квалифицированного персонала, способного заменить пьяниц, — сказал Мясникович.

— С этим социальным злом нужно вести серьезную борьбу. Ведь за пьянством стоят и суициды, и рост преступности, — подчеркнул спикер и добавил, что «государство тратит огромные средства на восстановление здоровья, которое люди уничтожают сами».

Как видим, власти в очередной раз готовятся бороться с серьезной проблемой привычными для себя методами. Запрещать, ужесточать, ограничивать, увольнять. Чтобы понять, чем закончится очередная возможная антиалкогольная кампания, достаточно вспомнить об итогах предыдущих. И, кстати, занимающий высокие государственные посты три десятка лет Мясникович не может об этом не знать, цинично предлагая увольнять тех, на чьих пороках государство исправно зарабатывает.

В 2004-м в Беларуси была принята Директива №1, предписывающая руководству предприятий и организаций «безусловное и немедленное расторжение контрактов» с сотрудниками, попавшимися за распитием спиртного в рабочее время или на месте работы. Прошло 12 лет, но воз и ныне там.

На предприятиях проводятся антиалкогольные акции и месячники, во время которых администрация организует вышеупомянутые рейды. Но статистика неумолима — эффективными такие мероприятия назвать сложно.

Последние десять лет в стране регулярно организуются так называемые дни трезвости, во время последних звонков и школьных выпускных в магазинах не продают спиртное. Но привело это лишь к тому, что школьники стали закупаться запретными напитками заблаговременно, а любители выпить массово перешли на аптечные настойки.

В Беларуси сначала сократили выпуск плодово-ягодных вин, именуемых в народе «чернилами», но потом едва ли не в приказном порядке вернули их в магазины.

Два года назад заведующий наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья Владимир Иванов высказал мнение о том, почему действия властей по борьбе с алкоголизмом не эффектывны:

— Чтобы понять, почему программы не действуют, их нужно внимательно изучить. На самом деле ни одна из них не ставит перед собой задачу решить проблему. Они декларативны и не задумывались, как работающие. Есть в них некоторые точечные действия, как, например, сокращение объема производства плодово-ягодных вин, но в целом они неэффективны. Весь мир знает, как бороться с пьянством, кто этого действительно хотел, тот уже сделал.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»