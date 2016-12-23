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Белорусские биатлонисты спели рождественскую песню

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  • 23.12.2016, 23:30
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Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.

Каждая команда исполнила отрывок композиции на национальном языке, передает «Прессбол».

Надежда Скардино вместе с мужской сборной Беларуси пела на русском языке. (См. c отметки 0.39).

Белорусские биатлонисты спели рождественскую песню

Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.

Каждая команда исполнила отрывок композиции на национальном языке, передает «Прессбол».

Надежда Скардино вместе с мужской сборной Беларуси пела на русском языке. (См. c отметки 0.39).


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