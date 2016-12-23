Белорусские биатлонисты спели рождественскую песню7
- 23.12.2016, 23:30
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Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.
Каждая команда исполнила отрывок композиции на национальном языке, передает «Прессбол».
Надежда Скардино вместе с мужской сборной Беларуси пела на русском языке. (См. c отметки 0.39).
Белорусские биатлонисты спели рождественскую песню
Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.
Каждая команда исполнила отрывок композиции на национальном языке, передает «Прессбол».
Надежда Скардино вместе с мужской сборной Беларуси пела на русском языке. (См. c отметки 0.39).