Водитель, задавивший школьницу на уборке картошки, получил три года «химии» 27 24.12.2016, 9:53

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Фото: tut.by

22-летний водитель Павел Цыбин признан судом Молодеченского района виновным в смерти 14-летней школьницы и приговорен к трем годам ограничения свободы.

Трагедия произошла 29 сентября во время выполнения школьниками из Молодечно сельскохозяйственных работ по уборке картофеля.

Об этом пишет БелаПАН.

По версии следствия, по окончании уборки Цыбин двигался задним ходом со скоростью менее 10 км/ч по уже наезженной части дороги.

«Поскольку на поле было много детей, он как водитель был обязан проявить повышенное внимание. Однако не заметил 14-летнюю школьницу и наехал на нее. Проявил небрежность и невнимательность. Не снизил скорость вплоть до остановки, хотя имел реальную возможность сделать это», — отметил гособвинитель.

Родители погибшей девочки обращались в суд с просьбой признать трудовые отношения между школьницей и СПК «Восход Агро», на поле которого убирали урожай. В этом случае предприятие могли бы привлечь к ответственности за нарушение охраны труда. Однако суд отказал в удовлетворении данного иска.

Мать погибшей школьницы не требовала взыскать компенсацию с обвиняемого.

В итоге Цыбин признан виновным по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину подсудимый полностью признал. Он заявил, что раскаивается в содеянном. Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он лишен права на управление транспортным средством на протяжении пяти лет, сообщила пресс-секретарь Минского областного суда Зоряна Жуковская.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.