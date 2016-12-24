Волки и овцы 50 Ирина Халип

24.12.2016, 10:02

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Ирина Халип

Господа бизнесмены, включите калькулятор.

Лукашенко отметил годовщину Площади по-своему: снова, как шесть лет назад, он под завязку забил камеры СИЗО КГБ. Только теперь там делят шконки не мирные протестующие, а бизнесмены с чиновниками. Те, кто давал, с теми, кто брал. «Американка» снова переполнена. Годовщина состоялась.

«Можно подумать, Лукашенко впервые в жизни узнал, что вся система работает на откатах, - сказала знакомая, работающая в Нацбанке. – Вот прямо через двадцать лет ему вдруг доложили!» Все правильно: вот уже много лет без отката или взятки в чиновничий кабинет любого уровня и стучаться незачем. Но и деньги не спасают. Бизнесмены, годами платящие мзду и кормящие государственную «крышу», все равно садятся в тюрьмы. Одни – когда «крыша» впадает в немилость. Другие – когда «крыша» начинает подозревать, что они платят мало. Третьи – в качестве заложников в борьбе кланов. Четвертые – для того, чтобы поделились и с другими, не входящими в личный состав «крыши»: силовиков много, у всех дети, жены и дачи. Пятые - просто для острастки.

Знаю бизнесменов, которых сажали не единожды и которые не единожды откупались. Они всегда к этому готовы. Их адвокаты держат в столе готовые договоры, на которых нужно только дату поставить. Их жены наизусть выучили список разрешенных к передаче вещей и продуктов. Их имущество давно переписано на троюродных дедушек. Они хранят в потайном месте, известном лишь немногим trustee, крупные суммы, чтобы побыстрее откупиться после ареста. Они, как в тридцать седьмом, прислушиваются ночью к тормозящим возле дома машинам: вдруг это за ними очередной «воронок» приехал. И все равно: клянут власть за бутылкой дорогого виски, боятся, но - носят, терпят, ждут.

Это они – не те, кто сел на днях в «американку», но такие же бизнесмены, - годами носили взятки ошмянским таможенникам. А теперь, когда весь «Каменный Лог» сидит, им придется потратить еще больше, чтобы «подмазать» новых таможенников, пришедших на место арестованных. Потому что создание новых схем в подобных случаях всегда обходится дороже и требует дополнительных затрат. И, как знать, не повысят ли эти, новые, собственные тарифы – они ведь вон как рискуют, на показательном процессе могут очутиться.

И бегают бизнесмены годами по кругу, и носят, носят, носят… В каждый кабинет, за каждую лицензию, фуру, разрешение. Нет конца этому бегу, нет конца их страхам быть арестованными, нет конца их ненависти к этой власти. Но при этом они предпочтут привычно раздавать взятки и откаты, садиться время от времени в тюрьмы и пассивно ждать, пока кто-нибудь сделает им революцию, проведет реформы, уберет заскорузлых чиновников-взяточников и даст им наконец работать свободно и открыто, без «крыши» над головой и зловонного дыхания в затылок. Двадцать лет все ждут, подсчитывая, сколько миллионов в общей сложности оставили в карманах чиновников.

Увы, ребята, вы сами виноваты. Если бы не ходили овцами по кабинетам, а инвестировали в перемены, сейчас вам не пришлось бы сидеть в тюрьмах. Если бы вместо того, чтобы совать деньги той омерзительной тетке из фонда соцзащиты, что перед телекамерой, обложенная долларами, писала явку с повинной, и ей подобным, вы вкладывали деньги в протесты и альтернативную информацию, все могло бы измениться уже давно. Еще до Площади-2010. В 2006 году, к примеру. А то и раньше.

Все прекрасно знают, что любой протест, кроме политической, гражданской, организационной составляющих, имеет еще и финансовую. Да, на акции протеста тратятся деньги. Листовки, наклейки, флаги, аппаратура, бензин – это только часть расходов. А теперь давайте проведем урок занимательной арифметики. Итак, генерального директора СЗАО «БелАВМ» Дмитрия Ронина, по официальной информации, обвиняют в даче вот каких взяток: 20 тысяч долларов – управляющей Фонда социальной защиты населения Минтруда, 9 тысяч долларов и 6,4 тысячи евро – руководителю «ЕРИП», не менее 13 тысяч долларов – начальнику главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка. В общей сложности – чуть меньше 50 тысяч долларов. Ну, округлим для простоты. Так вот, 50 тысяч долларов – это полмиллиона листовок. Или миллион наклеек. Или четверть миллиона тиража «Народной воли». Или 50 тысяч национальных флагов. Вот вам цена только одной малюсенькой взятки. А если представить себе, что все это продолжается больше двадцати лет?

Дмитрий Дашкевич собирает через социальные сети деньги на изготовление национальных флагов, чтобы повторить акцию «Праспект дзяржаўнага сцяга». Теперь представьте, что на это ушла взятка той жуткой тетке. Не то что весь город - вся страна за одну ночь стала бы бело-красно-белой! А если представить себе, сколько уходит на взятки и откаты в масштабах страны, а не фонда соцзащиты? Господа бизнесмены, включите калькулятор: революция обошлась бы вам гораздо дешевле, а заработали бы вы потом намного больше.

Да, и в Киеве, и в Тбилиси протесты подпитывались местным бизнесом, а вовсе не мировой закулисой. У нас же все уходит на взятки, дегустацию виски и на похмельное удивление: «А что ж эти оппозиционеры в тюрьму идут? Сидели бы себе тихо, вискарь попивали – вот как мы, например».

Но мы-то хоть знали, во имя чего рискуем. А они идут покорно, как овцы на скотобойню. И, лежа на шконке в переполненной камере, мысленно подсчитывают, в какую сумму на этот раз обойдется «отмазка». Чтобы потом снова ходить по кабинетам с чемоданами наличных и ждать, когда в очередной раз арестуют. Оно того стоит?..

Ирина Халип, специально для charter97.org