12 фильмов, которые подарят вам новогоднее настроение

Если вы все еще не можете отыскать в себе и крупицы праздничного настроения, попробуйте начать создавать его своими руками.

Зажгите свечи, украсьте елку и включите один из фильмов из этой подборки.

«Любите Куперов»

Love the Coopers

Год выпуска: 2015

В ролях: Джон Гудман, Дайан Китон, Аманда Сейфрид, Оливия Уайлд и др.

Эта новая семейная комедия динамична и полна душевных моментов. Праздник уже близится, и четыре поколения Куперов должны вскоре собраться за праздничным столом. Но что-то не заладилось. Родители на грани развода, их сын остался без работы с тремя детьми, дочь что-то затеяла в аэропорту… А про тетю мы лучше рассказывать не будем, пишет tut.by.

«Самолетом, поездом, машиной»

Planes, Trains & Automobiles

Год выпуска: 1987

В ролях: Стив Мартин, Джон Кэнди, Лайла Робинс, Майкл МакКин и др.

Старая добрая комедия о вечно занятом бизнесмене, который спешит домой к празднику. У Нила Пэйджа все четко распланировано. Осталось только купить билет на самолет в Чикаго и встретить с семьей День благодарения. Но почему-то дорога домой шаг за шагом превращается в сплошное недоразумение. Быть может, все дело в попутчике?

«Сирота казанская»

Год выпуска: 1997

В ролях: Елена Шевченко, Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт и др.

Фильмы с такой теплой атмосферой приятно пересматривать время от времени. Вот мы снова переносимся в далекое заснеженное поселение, где в уютном домике живет молодая учительница Настя. После смерти матери девушка публикует ее старое письмо в газете. И накануне Нового года кто-то стучится к ней в дверь…

«Рождественский коттедж»

Christmas Cottage

Год выпуска: 2008

В ролях: Джаред Падалеки, Марша Гей Харден, Питер О’Тул, Крис Эллиот и др.

Если вы видели замечательные картины современного художника Томаса Кинкейда, то эта биографическая кинолента будет вам интересна вдвойне. В фильме рассказана интересная и пронизанная позитивом история о том, как будущий художник хотел помочь маме и неожиданно проснулся знаменитым.

«Продавец игрушек»

Год выпуска: 2012

В ролях: Пьер Ришар, Шамиль Хаматов, Агния Дитковските, Вениамин Смехов

Наши будни все больше похожи на гонку с препятствиями. Но эта романтичная комедия вновь вернет веру в чудеса. Молодой француз с русскими корнями Николя живет в Париже, он получил образование в Сорбонне, но работает продавцом игрушек. Мама и невеста мечтают, что он станет успешным бизнесменом. И тут судьба неожиданно посылает ему шанс побывать на родине предков.

«Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус»

Single Santa Seeks Mrs. Claus

Год выпуска: 2004

В ролях: Стив Гуттенберг, Кристал Бернард, Томас Калабро и др.

Мир полон одиноких людей… Но кто бы мог подумать, что такие же проблемы у Ника, сына Санта-Клауса! Тем временем Бет Эндрюс, воспитывающая сама сына, уже давно не верит в чудеса и «сказки про любовь». А у самого Санта-Клауса серьезные проблемы, ведь ему пора на пенсию, а сын может занять его место, только будучи женатым.

«Мой друг Дед Мороз»

Le père Noël

Год выпуска: 2014

В ролях: Тахар Рахим, Виктор Кабаль, Аннелиз Эм, Филипп Реббо и др.

Французские комедии полны особого очарования. Мальчик Антуан все еще верит в новогоднюю сказку. И жизнь сталкивает его однажды с «Дедом Морозом», который явно прикладывает усилия в работе не по своему профилю. Что ж, заняться воспитанием человека никогда не поздно. Даже если он уже совсем взрослый…

«Кейт и Лео»

Kate & Leopold

Год выпуска: 2001

В ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, Брекин Мейер и др.

Предпраздничное настроение кружится в воздухе Нью-Йорка. Зажигаются огоньки на елках, а вслед за ними в сердцах людей вспыхивают искорки надежды. И в доме деловой девушки Кейт неожиданно появляется элегантный незнакомец. Он почему-то ничего не знает о современном мире. Но, пожалуй, это даже к лучшему…

«Счастливого Рождества»

Joyeux Noël

Год выпуска: 2005

В ролях: Дайан Крюгер, Бенно Фюрман, Гийом Кане, Гари Льюис, Дэни Бун и др.

Этот фильм полон настоящих чувств. Тут сплелись и печаль, и радость, и вера в чудо. В канун Рождества 1914 года немецкий тенор, его возлюбленная, шотландский священник и французский лейтенант пережили незабываемые мгновения. Ведь люди по разные стороны окопов верят в одинаковые ценности — любовь, семью и дружбу.

«Интуиция»

Serendipity

Год выпуска: 2001

В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Юджин Леви и др.

Магия предновогодней поры окутывает города и сердца людей. В один суетливый зимний день Джонатан встречает Сару. Невидимая искра пробежала между ними, и молодые люди решают поиграть с господином Случаем… Да только с ним, как известно, шутки плохи!

«Пойманный в Раю».

Trapped in Paradise

Год выпуска: 1994

В ролях: Николас Кейдж, Джон Ловиц, Дэна Карви, Ричард Дженкинс и др.

В канун Рождества обычный метрдотель из Нью-Йорка Билл забирает из тюрьмы на поруки своих родных братьев Дэйва и Элвина. Они просят брата поехать с ними в некий городишко Рай. По приезде оказалось, что цель их никоим образом не связана с чудесным названием поселения. Эта забавная комедия непременно подарит вам улыбку!

«Как раз под Рождество»

Just in Time for Christmas

Год выпуска: 2015

В ролях: Элоиза Мамфорд, Майкл Сталь-Дэвид, Кристофер Ллойд и др.

Линдси молода, но уже многого достигла. Она стала профессором психологии, любимый приготовил для нее большой сюрприз, а тут еще предлагают должность, о которой можно лишь мечтать. Столько всего этой зимней ночью предложила ей судьба… Линдси растерянно бредет по парку, где встречает таинственного Извозчика. Пожалуй, всем нам порой нужны такие волшебные советы!