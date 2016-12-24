закрыть
24 декабря 2016, суббота, 17:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир

6
  • 24.12.2016, 11:02
  • 2,208

Ранее акт, позволяющий США включать в санкционные списки лиц, причастных к ущемлению прав человека, действовал только в отношении россиян.

Президент США Барак Обама подписал законопроект, распространяющий действие «закона Магнитского» на весь мир, сообщает «Медуза».

Законопроект о расширении «закона Магнитского» входит в состав пакета законов об оборонном бюджете США. Помимо прочего, пакет включает в себя положение о создании при Госдепартаменте центра по борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией, а также ограничивает военное сотрудничество России и США.

«Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года. В рамках закона был создан список лиц, которым запрещен въезд в США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в России. Поводом для принятия закона стала смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.


Мнение

Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип
Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение