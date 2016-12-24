Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир 6 24.12.2016, 11:02

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Ранее акт, позволяющий США включать в санкционные списки лиц, причастных к ущемлению прав человека, действовал только в отношении россиян.

Президент США Барак Обама подписал законопроект, распространяющий действие «закона Магнитского» на весь мир, сообщает «Медуза».

Законопроект о расширении «закона Магнитского» входит в состав пакета законов об оборонном бюджете США. Помимо прочего, пакет включает в себя положение о создании при Госдепартаменте центра по борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией, а также ограничивает военное сотрудничество России и США.

«Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года. В рамках закона был создан список лиц, которым запрещен въезд в США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в России. Поводом для принятия закона стала смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.