Украинские журналисты озвучат свои версии убийства Павла Шеремета 4 24.12.2016, 11:30

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Павел Шеремет

Агентство расследований готовит документальный фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета.

Предполагается, что ленту покажут в начале следующего года.

На месте происшествия журналисты агентства расследований “Слідство інфо” были уже через час после взрыва в машине Шеремета.

"Мы не очень доверяем нашей полиции. К тому же как журналисты, которые занимаются расследованими и знавшие Пашу, мы понимаем, что для нас это — дело чести, — рассказывает журналистка Анна Бабинец. — 16 лет назад в Киеве убили журналиста Георгия Гонгадзе, и я лично была убеждена, что такое не может больше повториться. Убийство Шеремета стало очень резонансным в Украине".

Журналисты создают документальный фильм о последней ночи перед взрывом — что происходило, какие люди появлялись рядом с местом будущего происшествия.

"Да, мы будем говорить о личности Павла, но наш фокус —показать ночь перед убийством, какие люди были в этом районе, кто может быть причастен, кто подкладывал взрывчатку, кто мог нажать кнопку. Это наша попытка провести независимое расследование", — говорит Анна.

После взрыва журналисты обходили офисы и учреждения с просьбой взять видео с камер наблюдения. В общей сложности были получены видеозаписи примерно от 30 источников.

Эти видеозаписи позволяют судить о причастных к убийству людях. Они же показывают подозрительных лиц, которые "откуда-то пришли и куда-то ушли, подозрительно себя вели".

Также были опрошены люди, живущие или работающие в том районе, общались с Еленой Притулой, которой и принадлежал автомобиль. Журналисты согласны с выводами полиции, что взрывчатка была все же для Павла. Елена Притула никогда не ездила в такое время на машине. Также известно, что взрывчатка была заложена именно под кресло водителя и ее мощность была рассчитана на одного человека.

В СМИ писали о возможной причастности к убийству добровольных вооруженных формирований. Это направление журналисты также принимали к рассмотрению.

Добровольный батальон "Азов" — сильное военное формирование. Павел Шеремет поддерживал с ними хорошие отношения, и накануне он встречался с представителями батальона.

"Из того, что мы сейчас видим, четкой линии, которая показывала бы причастность к преступлению, нет. Вместе с тем "Азов" неудобный властям, и это было бы выгодно — "повесить" на них убийство. Но, чтобы обвинить в причастности, должны быть сильные доказательства, поскольку "Азов" пользуется большим уважением в обществе, — говорит Анна Бабинец. — В ночь перед убийством из соты мобильного опера а в том районе были перезвоны с местами дислокации батальона. Но там не только азовцы были. И мы знаем, что полиция проверяла около 300 звонков".

Напомним, вскоре после взрыва в машине Шеремета было распространено видео, на котором зафиксирован момент вероятного закладывания взрывчатки. Это делали женщина и мужчина. Анна говорит, что полиция Украины ищет женщин, причастных к воинским формированиям. В том числе и за пределами Украины.

Но до сих пор нет версий, почему убийство было спланировано таким театральным и зрелищным.

Над фильмом работают четыре журналиста. Помогает, в том числе и финансово, Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project). Также к расследованию подключены журналисты из других стран.

Предполагается, что фильм будет представлен публике в январе-феврале 2017 года.

Сотрудничества с полицией нет. Кстати, на протяжении последних месяцев полиция Украины не озвучивала какой-либо информации по делу. Время, когда преступление раскрывается по горячим следам, уже ушло. Поэтому журналисты полагают, что имеют право обнародовать результаты своего расследования.