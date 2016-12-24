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На Рождество прогнозируется мокрый снег и гололед

  • 24.12.2016, 11:37
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В Беларуси 25 декабря будет облачно, на большей части территории выпадет снег, мокрый снег, по западу с дождем.

Об этом БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром в некоторых районах прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

Днем будет от минус 1 до плюс 4. Гидромет предупреждает, что выходить на лед крайне опасно. "На водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи, - отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


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