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Сегодня последний день, когда пенсионеры могут ездить на метро бесплатно

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  • 24.12.2016, 11:49
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Для этого надо лишь не забыть прихватить с собой пенсионное удостоверение.

Во Дворце искусств проходит социальная выставка-ярмарка для людей старшего поколения "50 плюс". Чтобы пожилым людям было проще добираться до выставки, столичная подземка решила сделать на время проведения мероприятий проезд для пенсионеров бесплатным.

Так, с 20 по 24 декабря проезд в метро бесплатный для тех, кто предъявит пенсионное удостоверение. Об этом сообщается на сайте минского метрополитена.

Сегодня, 24 декабря, последний день выставки-ярмарки. Последний, соответственно, и день бесплатного проезда в метро для пенсионеров.


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