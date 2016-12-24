Сегодня последний день, когда пенсионеры могут ездить на метро бесплатно 6 24.12.2016, 11:49

7,528

Для этого надо лишь не забыть прихватить с собой пенсионное удостоверение.

Во Дворце искусств проходит социальная выставка-ярмарка для людей старшего поколения "50 плюс". Чтобы пожилым людям было проще добираться до выставки, столичная подземка решила сделать на время проведения мероприятий проезд для пенсионеров бесплатным.

Так, с 20 по 24 декабря проезд в метро бесплатный для тех, кто предъявит пенсионное удостоверение. Об этом сообщается на сайте минского метрополитена.

Сегодня, 24 декабря, последний день выставки-ярмарки. Последний, соответственно, и день бесплатного проезда в метро для пенсионеров.