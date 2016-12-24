«Люди десятилетиями живут в районах, где никогда не было асфальтированных дорог!» 9 24.12.2016, 11:53

7,183

Власти планируют реконструировать дороги местного значения. Повысится ли транспортный сбор?

Поручение разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения дал глава государства на открытии движения по второй Минской кольцевой автодороге.

Планируется, что средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По словам Александра Лукашенко, средства отдадут губернаторам на конкретные дороги «под их жесточайшую ответственность».

Старший исследователь CASE Belarus Дмитрий Бабицкий в интервью Завтра твоей страны отмечает, что в Беларуси около 80% средств дорожных фондов выделяется на 20% дорог, которые являются транзитными.

— То, что фокус внимания смещается на дороги местного значения, по которым ездят в основном белорусы, а не иностранные перевозчики грузов или туристы, — это позитивный шаг, — считает эксперт.

По мнению Дмитрия Бабицкого, средств, полученных от уплаты гражданами транспортной пошлины, не хватит на ремонт всех дорог местного значения. Однако, полагает собеседник, это не означает, что власти повысят транспортный сбор. В противном случае, это будет непопулярное решение.

Транспортный сбор был введен в Беларуси с 2014 года. Сначала половина дохода от него расходовалась на республиканские дороги, половина – на местные. Но с 2015 года «транспортный налог» целиком идет в бюджет страны, а потом часть денег направляется на ремонт республиканских дорог, а часть распределяется между областями и Минском в виде субвенций – на местные дороги. Какой процент должен уйти на дороги регионов, а какой – на республиканские, нигде не прописано.

— В существующей системе для населения нет разницы, откуда идут средства на ремонт дорог, как они распределяются, тем более что они все равно осваиваются государственными ДРСУ, — отмечает Дмитрий Бабицкий. — Если бы была проведена децентрализация бюджетной системы, власти страны отвечали бы за транзитные магистрали, а Минск и районы – за свои дороги.

И тогда каждый регион имел бы дороги, которые может себе позволить.

— Богатый район, местные власти толковые, привлекли инвесторов, расширили налоговую базу – дороги будут лучше. Район с худшим руководством будет иметь соответствующие дороги. Сразу будет видно, кто как работает, — считает эксперт.

Говоря об эффективном использовании средств на ремонт местных дорог, Дмитрий Бабицкий характеризует белорусскую систему как отсталую.

— Заказчик и исполнитель ремонта дорог являются государственными структурами. В этом отличие нашей системы от прогрессивных методов road management , где работают контракты на обслуживание дорог, и основой их являются не физические показатели, а результат, который должен быть достигнут. Например, качество дорожного покрытия, за которое и отвечает частная компания, выигравшая тендер на ремонт дороги, — поясняет эксперт.

Как пример наиболее эффективной системы обслуживания дорог он приводит Perfomance-BasedContract.

— Это хорошо разработанная методология. Ее адвокатами являются такие структуры, как Всемирный банк, — говорит Дмитрий Бабицкий.

Эксперт предполагает, что средства, выделенные на ремонт дорог местного значения, будут освоены на эти цели.

— В Беларуси сильное дорожное лобби, — считает представитель CASE Belarus. — Я бы поставил вопрос по-другому. Кто решил, сколько денег надо выделять на ремонт дорог? В Беларуси есть города, где больше половины грунтовых дорог с мягким покрытием. Люди десятилетиями живут в районах, где никогда не было асфальтированных дорог! Почему государство не выделяет деньги туда? Почему не решаются проблемы, связанные с качеством жизни десятков, а то и сотен тысяч людей?