закрыть
24 декабря 2016, суббота, 17:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд

5
  • 24.12.2016, 11:58
  • 1,841
Фото с сайта сезоны-года.рф

Температура на Северном полюсе в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели.

Ученые опасаются, что на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики.

В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы, сообщает BBC.

Этим летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей.

Специалисты отмечают, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе напрямую связана с антропогенными изменениями климата.

Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко - приблизительно раз в тысячу лет.

Сейчас исследователи предсказывают, что такие погодные аномалии вскоре будут встречаться уже раз в пятьдесят лет.


Мнение

Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип
Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение