Додон официально стал президентом Молдовы 24.12.2016, 12:02

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Игорь Додон

Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон 23 декабря официально вступил на должность главы государства.

На церемонии инаугурации он назвал одной из своих главных задач на посту президента урегулирование Приднестровского конфликта.

"Строительство единой гражданской полиэтнической нации приблизит нас к решению и приднестровского вопроса. Объединение берегов Днестра - одно из моих главных задач на посту президента. И я приложу все усилия для урегулирования этого вопроса в интересах большинства жителей обоих берегов. В нашей общей истории были сложные периоды, но я верю, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет", - заявил Додон.

По его словам, "на обоих берегах Днестра живут представители одного народа", и он, как президент, будет искать решение этой проблемы по принципу "выигрывают обе стороны".

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдовы сообщил о победе лидера пророссийской Партии социалистов Игоря Додона на выборах президента с результатом 52,27%. За его конкурента, единого кандидата от правых партий Майю Санду проголосовали 47,7% избирателей.

Как заявил Додон, все соглашения Молдовы в рамках сотрудничества с Европейским Союзом останутся в силе. В то же время, новоизбранный президент сообщил о намерении подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим сообществом – структуры, созданной для формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.