Автор «колючей проволоки» на граффити в Минске: Тошнит от ложной пропаганды 29 24.12.2016, 12:13

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Председатель Мингорисполкома 21 декабря заявил, что исполнитель зарисовки граффити на улице Могилевской в Минске найден, и с него взыщут средства через суд.

Блогер Антон Мотолько полагает, что это не так. 23 декабря он опубликовал в обращение неизвестного художника к общественности.

«Я хочу поблагодарить всех, кто оценил мою акцию. Этой работой я не хотел говорить о политике или отношении Беларуси и России. Эти трактовки я бы оставил зрителю: пусть каждый сам решает, что значит колючая проволока, кому она колит руки, кому — голову, а кому — череп изнутри.

Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому, что так просто ему это с рук не сойдет, легко не будет.

Если кто-то считает, что может наплевать на мнение людей, горожан, пусть будет готов получить отпор, ответ от тех, кому не все равно. Буду ли это я, или кто-то другой — не важно. В данном случае я говорю от имени всех тех, кого тошнит от ложной пропаганды и навязывания своего вкуса и своего мнения теми, кто выше.

Городское пространство не принадлежит чиновникам, которых мы не выбираем. Нет, уважаемые, мы вам не верим!

Спасибо!»