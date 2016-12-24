Возле Белгосфилармонии открыли елку в виде Деда Мороза 8 24.12.2016, 12:27

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На площади Якуба Коласа в Минске теперь можно увидеть сразу два главных символа Нового года в одном.

На площадке возле Белорусской государственной филармонии установили и торжественно открыли елку в виде Деда Мороза. Автор идеи – Анастасия Левицкая из деревни Саска Липка Несвижского района.

Один из мобильных операторов при поддержке Минобразования провел детский творческий конкурс «Новогодняя елка моей мечты!». Более 300 детей со всей страны прислали свои варианты того, как должна выглядеть зеленая красавица. Жюри выбрало девять наиболее удачных работ, которые выставили на открытое голосование в интернете, сообщает sb.by.

Победила 11-летняя Настя Левицкая, набравшая со своими рисунком 671 голос. Именно ее идею, пусть и усовершенствованную профессиональными дизайнерами, теперь могут видеть минчане и гости столицы возле Белгосфилармонии.

Торжественное открытие необычной елки состоялось накануне.