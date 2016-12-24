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Израиль отказался соблюдать «постыдную» резолюцию ООН

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  • 24.12.2016, 12:32
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В офисе премьер-министра Израиля заявили, что резолюция по еврейским поселениям в Палестине является антиизраильской.

Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает BBC.

"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет соблюдать ее требования", - заявил Нетаньяху.

23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 

14 членов Совбеза ООН проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования.


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