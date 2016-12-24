Как аресты в Нацбанке повлияют на курс валюты 17 24.12.2016, 12:47

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Фотo: БелаПАН

На прошедшей неделе произошло несколько событий, которые могли повлиять на тактику Нацбанка на валютном рынке.

Прогноз изменения средневзвешенного курса доллара по отношению к белорусскому рублю на прошедшей неделе кардинально разошелся с реальностью: курс не вырос на 0,5%, как ожидалось, а снизился на 1,1% и составил 23 декабря 1,948 BYN/USD. Причиной этого стало неожиданное уменьшение стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на 0,5%, хотя перед этим на протяжении шести недель подряд стоимость корзины росла. То есть Нацбанк по неизвестной причине изменил свою тактику на валютном рынке на противоположную, что вряд ли можно было предвидеть, пишет «Белрынок».

Динамика курса российского рубля также не совпала с прогнозом. Мы ожидали, что он будет меняться примерно так же как и доллар, а он вырос. Средневзвешенный курс российского рубля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи за прошедшую неделю увеличился на 0,3% — до 3,2008 BYN/100RUB на 23 декабря.

Только курс евро по отношению к доллару США изменился в том направлении, которое ожидалось (снизился), хотя и в меньшей степени, чем ожидалось. Средневзвешенный курс евро на БВФБ за неделю сократился на 0,2% — до 2,0338 BYN/EUR 23 декабря.

Прогнозы на текущую неделю

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ

Таким образом, Национальный банк внезапно остановил ослабление белорусского рубля. Чем это вызвано, пока не известно, хотя на прошедшей неделе произошло несколько событий, которые могли повлиять на его тактику на валютном рынке.

Во-первых, как стало известно 20 декабря, 15 декабря были задержаны начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская. Правда, они обвиняются не в манипулировании курсами валютного рынка, а в получении взяток за закупку оборудования от компании БелАВМ. Конечно, не известно, в какой степени они определяли политику Нацбанка на валютном рынке, но это событие вполне могло повлиять на действия Нацбанка.

К числу подобных событий можно отнести и кадровые изменения в Администрации президента РБ. Непосредственного отношения к курсовой политике они, конечно, не имеют, но в беседе с новыми руководителями администрации Александр Лукашенко заявил, что в 2017 году необходимо обеспечить среднюю заработную плату в стране на уровне 500 USD, несмотря на все сложности, и чего бы это ни стоило. Ясно, что это требование расходится с укреплением белорусского рубля, и Нацбанк, так как к нему тоже относится слова о росте зарплаты, возможно, это учел.

Впрочем, не исключено, что все эти конспирологические версии не имеют отношения к делу, и все обстоит проще. Например, Нацбанк мог остановить укрепление рубля, чтобы не вызывать всплеск девальвационных ожиданий среди населения перед Новым годом. Возможно, Нацбанк решил скупить валюту, которую население будет сдавать в период рождественских и новогодних праздников по более низкому курсу. Или Нацбанк получил информацию о возможно благополучном разрешении нефтегазового конфликта с Россией, что снижает необходимость в девальвации белорусского рубля.

В условиях такой неопределенности будем ориентироваться на тенденцию. На прошедшей неделе стоимость валютной корзины снизилась на 0,5%, будем ожидать такого же изменения и по итогам последней недели года. Учитывая указание Лукашенко об увеличении зарплаты до 500 USD можно ожидать, что Нацбанк остановит ослабление рубля, и после Нового года будет поддерживать стоимость валютной корзины стабильной. Его действия, по-видимому, будут зависеть от исхода переговоров о поставках газа и нефти из РФ.

КУРС ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО

Курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс в начале прошедшей недели продолжал снижаться. К этому, как считают эксперты, привели теракты в Турции и Германии. Но затем курс евро скорректировался. По мнению экспертов, это произошло вследствие фиксации прибыли перед рождественскими праздниками.

Впрочем, давление на курс доллара на прошедшее неделе в США оказала и публикация экономических данных, которые оказались слабее ожидаемых. В частности, по данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 21 тыс. – до 275 тыс., тогда как ожидалось увеличение всего на 2 тыс. А потребительские расходы выросли на 0,2% вместо ожидаемых 0,3%. Правда, индекс экономических ожиданий, рассчитываемый агентством Bloomberg, в декабре увеличился до самой значительной величины с февраля 2015 года и достиг 53,5.

Зарубежные эксперты в целом настроены пессимистично в отношении курса евро. В частности, эксперты Scotiabank сообщили, что в течение ближайших нескольких месяцев курс евро может снизиться до 0,95 USD/EUR.

Но на текущей неделе ситуация на рынке форекс должна остаться спокойной вследствие рождественских праздников. Похоже, что энтузиазм, охвативший рынок после победы Дональда Трампа и повышения ставок ФРС, иссякает. Поэтому наступает время корректировки тенденции. Если Дональд Трамп посеет новые надежды, укрепление доллара продолжиться. А если появятся признаки экономических проблем, то возможен и некоторый откат курса евро. Но по итогам последней недели 2016 года изменение курса, по-видимому, окажется около 0.

КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Российский рубль на прошедшей неделе продемонстрировал чудеса стойкости и укрепился, несмотря на то, что большинство российских экспертов ожидали его ослабления. Курс доллара на Московской бирже падал ниже уровня 61 RUB/USD.

По-видимому, вмешался нерыночный фактор. Возможно, на рынок все же поступает валюта, полученная от продажи пакета акций Роснефти. По крайней мере, министр финансов РФ Антон Силуанов на прошедшей неделе заявил, что конвертация этой валюты будет осуществляться постепенно, чтобы не было давления на курс рубля. При этом он отметил, что деньги в бюджет поступили не от продажи валюты. Постепенное поступление валюты на рынок вполне могло привести к наблюдаемому укреплению рубля.

На текущей неделе этот процесс может продолжиться, так как в России будут осуществляться налоговые платежи, в связи с чем экспортеры будут продавать валюту. Кроме того, надо иметь в виду, что продавать валюту будет, по-видимому, и Роснефть. Поэтому будем ждать снижения курса доллара США по отношению к российскому рублю на Московской бирже примерно на 0,5%.

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Если сделанные выше прогнозы сбудутся, то средневзвешенный курс доллара по отношению к белорусскому рублю на торгах на БВФБ за неделю опуститься на величину в районе 0,5-1%. Однако сохраняется значительная неопределенность ввиду неясности с динамикой стоимости валютной корзины и отсутствия информации о том, что заставило Нацбанк поменять его политику.

ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

Курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс во второй половине торгового дня 23 декабря после небольших колебаний практически не изменился, закрывшись на уровне около 1,0453 USD/EUR.

В то же время, курс доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже во второй половине дня 23 декабря вырос примерно на 0,6% — до 61,18 RUB/USD.

Эти результаты указывают на возможное увеличение средневзвешенного курса доллара США на торгах БВФБ 26 декабря примерно на 0,2-0,3% (с учетом возможного снижения стоимости валютной корзины).