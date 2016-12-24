В Минске повысились цены на эвакуацию автомобилей 6 24.12.2016, 12:51

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Власти приняли решение об увеличении тарифов на работы по принудительной отбуксировке, а также хранению авто на стоянке.

Это закреплено в решении № 3560 от 1 декабря 2016 года, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Отмечается, что документ вступает в силу после официального опубликования — то есть с этого дня.

Напомним, автомобиль обязаны вернуть владельцу или собственнику по предъявлении соответствующих документов по первому требованию — вне зависимости от уплаты штрафа и услуг по эвакуации и хранению.